Viral Funny Video: कभी-कभी छोटी-छोटी लड़ाइयां इतनी मजेदार हो जाती हैं कि देखने वाले खुद हंस-हंस कर झूम उठते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो आया है जो देखकर लोग बोल रहे हैं, क्या लड़ाई है. वीडियो में दो लड़कियां आपस में भिड़ जाती हैं और फिर जो होता है, वह देखकर बाकी सब की हंसी छूट जाती है.

धक्का लगने से नाले में गिरी लड़की

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां आपस में लड़ रही थीं. बाकी की लड़कियां खड़ी होकर इस लड़ाई का लाइव शो एन्जॉय कर रही थीं. दोनों लड़कियां एक-दूसरे के बाल खींचते हुए, धक्का-मुक्की करते हुए पूरे जोश में थीं. तभी अचानक एक लड़की थोड़ी ज्यादा पावर में आ गई और उसने दूसरी को ऐसा धक्का मारा कि वो सीधे पास के नाले में गिर गई. वह भी ऐसे गिरी कि सिर नाले के अंदर और पैर हवा में. यह दृश्य देखते ही वहां खड़ी सारी लड़कियां ठहाकों में फट पड़ीं.

Kalesh between two Chapri girls = Max Satisfaction level 📈 pic.twitter.com/TiKLxmcTPr — Vishal (@VishalMalvi_) October 30, 2025

जो लड़कियां अब तक लड़ाई देखने में बिजी थीं, वो अचानक हंसते-हंसते लोटपोट हो गई. कुछ तो हंसते-हंसते बैठ ही गईं. नाले में गिरी लड़की भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ चुका था. जैसे-तैसे बाकी लड़कियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला.

ये लड़ाई कम, कॉमेडी ज्यादा लग रही थी- यूजर्स बोले

इसी बीच पास खड़ी एक आंटी भी वहां आ जाती हैं. वो पहले सीरियस चेहरा बनाकर सीन देखती हैं, लेकिन जैसे ही लड़की को उल्टा लटका देखती हैं, वो भी हंस पड़े बिना नहीं रह पातीं. पूरा माहौल कॉमेडी सीरियल जैसा हो जाता है.

यह वीडियो वहीं मौजूद एक शख्स ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग मजेदार कमेंट्स करने लगे. किसी ने लिखा, ये लड़ाई कम, कॉमेडी ज्यादा लग रही थी. दूसरे ने लिखा, भाई, इस गिरने पर तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए.