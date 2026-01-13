भारत की गलियों में बसी मिठास, रंगों से भरी थालियां और स्वाद का वो जादू, जो सरहदें नहीं देखता. देसी स्ट्रीट फूड की यही खासियत है कि जो एक बार इसे चख ले, वो इसे भूल नहीं पाता. खासकर गर्मियों में मिलने वाला ठंडा, रसीला और परतों से भरा इंडियन फालूदा. अब यही देसी फालूदा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, वजह है एक विदेशी शख्स, जिसने पहली बार इंडियन मैंगो फालूदा चखा और देखते ही देखते उसका दीवाना हो गया.

विदेशी शख्स ने पहली बार खाया इंडियन फालूदा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी शख्स पहली बार इंडियन मैंगो फालूदा खाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक स्ट्रीट फूड स्टॉल से ताजा मैंगो फालूदा खरीदता है. दुकानदार बड़े ही देसी अंदाज में फालूदा तैयार करता है, जिसमें आम का गाढ़ा पल्प, दूध, सेवइयां, सब्जा बीज और ऊपर से आम के टुकड़े डाले जाते हैं. जिसे देखने के बाद विदेशी शख्स की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर फालूदा का लालच साफ साफ दिखाई देता है.

बोला, मैं तो जबरा फैन हो गया

जैसे ही विदेशी शख्स फालूदा का पहला घूंट लेता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी कहानी बयां कर देते हैं. वह हैरानी और खुशी के साथ इसे work of art तक कह देता है. वीडियो में वह लगातार इसकी तारीफ करता नजर आता है और कहता है कि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा. फालूदा खाने के बाद वो कहता है कि मैं इस फालूदा का बहुत बड़ा फैन हो गया हूं अभी से. अब वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, भारतीय खाने की बात ही अलग है

वीडियो को @HughAbroadShorts नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ने फाइनली फालूदा खा ही लिया. एक और यूजर ने लिखा...मैंगो फालूदा का कोई जवाब नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारतीय खाने का कोई मुकाबला ही नहीं है.

