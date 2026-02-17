Video: बहन की आंखों के सामने भाई को कुचल ले गई कार, कलेजा चीर देगा सीसीटीवी फुटेज

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जल्दबाजी और लापरवाही कितनी बड़ी हादसे की वजह बन सकती है. रोजाना सड़कों पर हजारों लोग चलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं. सड़क पर तेज गाड़ी चलाने की वजह से कई बार किसी के घर की खुशियां मातम में बदल जाती हैं. किसी का बच्चा, किसी का जवान बेटा या पति अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है.

ऐसे ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हुआ है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक घर से दो बच्चे बाहर निकल कर सड़क किनारे चलने लगे. तभी अचानक एक गाड़ी आई. इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, गाड़ी उनके काफी करीब आ गई, और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. लड़की ने खुद को तेजी से किनारे खिसकाया और गिर गई, मगर अफसोस कि, वह बच्चा गाड़ी का शिकार हो गया और गाड़ी ने उसे टक्कर मारते हुए काफी दूर तक ले गया. यह दृश्य देखकर हर कोई शोक में डूब गया.

हादसा कैसे हुआ?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बच्चे सड़क किनारे चल रहे थे. अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनके पास आ गई. लड़की ने खुद को बचा लिया, लेकिन लड़के को गाड़ी ने टक्कर मार दी. एक सेकंड की जल्दबाजी ने बच्चे को सड़क पर मौत के मुंह में धकेल दिया.

सड़क पर जल्दबाजी का खौफनाक परिणाम

सड़क पर तेज़ रफ्तार वाहन और लापरवाही का खामियाजा कभी भी भयंकर हो सकता है. एक यूजर ने लिखा, “कुछ मिनटों तक आप ज़िंदा रहते हैं, अगले ही पल एक लापरवाह दुर्घटना के कारण आपका शरीर ज़मीन में दफ़न हो जाता है. इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूं कि गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ने से बचें—हमेशा ट्रैफ़िक की ओर मुंह करके गाड़ी चलाएं, इससे आपको तेज़ी से प्रतिक्रिया करने का समय मिलेगा.”