Social Media Viral Video: जब कोई अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल भरवाता है तो यह भरोसा करता है कि उसे सही मात्रा और शुद्ध ईंधन मिल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. पेट्रोल पंपों पर होने वाले छोटे-छोटे फ्रॉड की वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया है कि कैसे पेट्रोल पंप पर होने वाले धोखे से बचा जा सकता है. यह वीडियो लोगों को जागरूक करने वाला है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

पेट्रोल और डीजल की हमेशा चेक करनी चाहिए डेंसिटी

वीडियो में एक कर्मचारी पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर विस्तार से बताता है कि ग्राहक किस तरह समझ सकते हैं कि उनके साथ ईंधन भरवाते समय कोई चाल तो नहीं चली जा रही. उसने बताया कि पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि फ्यूल कितना शुद्ध है और उसमें मिलावट तो नहीं है.

110 , 210 या 320 का तेल डलवाने से तेल फ्रॉड नहीं रुकेगा



ये भाई जरूरी बात बता रहे है pic.twitter.com/OK4t1VPAFt — HELL WALA (@hellwala) November 12, 2025

कर्मचारी के अनुसार, पेट्रोल की डेंसिटी हमेशा 720 से 775 के बीच होनी चाहिए, जबकि डीजल की डेंसिटी 820 से 860 के बीच मानी जाती है. पेट्रोल पंप पर स्क्रीन पर यह डेंसिटी हमेशा लिखी होती है. अगर यह रेंज के बाहर है, तो समझ लीजिए कि फ्यूल में गड़बड़ी है या मिलावट की गई है.

पेट्रोल भरवाते समय मीटर में 5 से कम नंबर होने चाहिए

वीडियो में उसने दूसरी अहम बात यह बताई कि जब पेट्रोल भरवाने से पहले मीटर पर जीरो दिखाया जाता है, तो हर कोई ध्यान देता है, लेकिन उसके बाद का नंबर बहुत कम लोग देखते हैं. उसने बताया कि पेट्रोल भरना शुरू होने के बाद जो अगला नंबर आता है, वह 5 से कम होना चाहिए, जैसे 2, 3 या 4. अगर यह नंबर 10 या उससे ज्यादा से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि मीटर में छेड़छाड़ की गई है और ग्राहक से धोखा हो रहा है.

इस वीडियो ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है और बहुत से यूज़र्स ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि अब वे पेट्रोल भरवाते वक्त इन दो बातों पर जरूर ध्यान देंगे.