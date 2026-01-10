Elon Musk ने बेटे का नाम रखा 'शेखर', सोशल मीडिया यूजर्स ढूंढने लगे इंडियन कनेक्शन

Tesla और X के सीईओ एलोन मस्क आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं. कई बार अपने बिजनेस के चलते तो कई बाद दूसरी वजहों से एलोन मस्क चर्चा में रहते हैं. वहीं एक बार फिर एलोन मस्क सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस बार वजह कोई टेक्नोलॉजी, रॉकेट लॉन्च या बिजनेस डील नहीं है. इस बार मस्क अपने बेटे के नाम को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मस्क ने हाल ही में अपने बेटे के नाम को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शेखर नाम ट्रेंड करने लगा. दरअसल के टेस्ला सीईओ एलोन मस्क ने अपने बेटे का नाम शेखर रखा है. इस खुलासे के बाद से यह नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. भारतीय यूजर्स खासतौर पर इस नाम के पीछे छिपे इंडियन कनेक्शन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.



मस्क ने किया था बेटे के नाम का खुलासा



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक एक्स पर एक अकाउंट्स से एलन मस्क की अपने जुड़वा बच्चों के साथ एक तस्वीर शेयर की गई. वहीं इस पोस्ट पर खुद एलोन मस्क ने जवाब दिया और पहली बार अपने बच्चों के पूरे नाम का खुलासा किया. मस्क ने लिखा कि वह अपने बेटे स्ट्राइडर शेखर और बेटी कॉमेट एज्योर के साथ है. उन्होंने साफ किया कि बेटे के नाम का मिडिल नेम शेखर महान भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर से प्रेरित होकर रखा गया है. मस्क ने बताया था कि चंद्रशेखर विज्ञान की दुनिया के बड़े नाम थे और 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था. मस्क ने यह भी बताया कि उनके बेटे का पहला नाम स्ट्राइडर जे.आर.आर. टॉल्किन की किताब द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किरदार आरागॉर्न से लिया गया है, जबकि शेखर नाम पूरी तरह विज्ञान और वैज्ञानिक सम्मान से जुड़ा है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस की पारिवारिक जड़ें भारत से जुड़ी है, इसी वजह से नाम में भारतीय कनेक्शन भी शामिल किया गया.



सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट



जैसे ही एलोन मस्क के बेटे के नाम की यह जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने खुशी जताते हुए लिखा एलोन मस्क भारत और यहां की संस्कृति का सम्मान करते हैं, यह गर्व की बात है. वहीं कई लोगों ने फैक्ट चेक करते हुए कहा मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया, एलोन मस्क के कुल कितने बच्चे है तो किसी ने मजाक में लिखा अब इस बात पर इंडियंस पागल हो जाएंगे. कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा अंग्रेज भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं और भारतीय अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं. मस्क के बेटे के नाम के बाद भारतीय यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के काम और उपलब्धियों को लेकर भी पोस्ट शेयर की. कई लोगों ने तो इसे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सम्मान की बात भी बताया.