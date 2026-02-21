हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलाइवस्ट्रीम में ब्यूटी फिल्टर हुआ फेल, ‘रियल फेस’ दिखते ही लड़की के घट गए 1.4 लाख फॉलोअर्स, वीडियो वायरल

लाइवस्ट्रीम में ब्यूटी फिल्टर हुआ फेल, ‘रियल फेस’ दिखते ही लड़की के घट गए 1.4 लाख फॉलोअर्स, वीडियो वायरल

लाइवस्ट्रीम के दौरान उनका ब्यूटी फिल्टर कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया और उनका प्राकृतिक चेहरा दिखाई दे गया. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें 1 लाख 40 हजार फॉलोअर्स का नुकसान हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की चमकती दुनिया में फिल्टर और एडिटिंग अब आम बात हो चुकी है. इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लाइवस्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर खूबसूरती को निखारने वाले ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल लाखों क्रिएटर्स करते हैं. लेकिन हाल ही में चीन की एक इन्फ्लुएंसर से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने ऑनलाइन दुनिया में असलियत बनाम दिखावे की बहस छेड़ दी. दावा किया जा रहा है कि लाइवस्ट्रीम के दौरान उनका ब्यूटी फिल्टर कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया और उनका प्राकृतिक चेहरा दिखाई दे गया. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें 1 लाख 40 हजार फॉलोअर्स का नुकसान हुआ. हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है.

लाइव के दौरान हटा ब्यूटी फिल्टर, और हो गया नुकसान!

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप में दिखता है कि एक चीनी इन्फ्लुएंसर लाइवस्ट्रीम कर रही थीं. उसी दौरान अचानक उनका ब्यूटी फिल्टर कुछ सेकंड के लिए गड़बड़ा जाता है. फिल्टर हटते ही स्क्रीन पर उनका असली चेहरा नजर आता है, जिसमें मेच्योर स्किन और सामान्य रंगत दिखाई देती है. कुछ ही पलों बाद फिल्टर वापस सक्रिय हो जाता है और उनका चेहरा फिर से पहले जैसा गोरा, बेहद स्मूद और छोटे फेस शेप वाला दिखने लगता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ASIANS WITH ATTITUDES (A.W.A) (@asianswithattitudes)

यह वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का है, लेकिन इसे शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि इस घटना के बाद इन्फ्लुएंसर ने 1 लाख 40 हजार फॉलोअर्स खो दिए. हालांकि इस आंकड़े की कोई पक्की पुष्टि सामने नहीं आई है. न ही यह साफ है कि वीडियो पूरी तरह असली है या एडिट किया गया है. एबीपी लाइव इस दावे की पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंसर पर आरोप लगाया कि वह अपने फॉलोअर्स को धोखा दे रही थीं. वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके बिना फिल्टर वाले लुक की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि उनका प्राकृतिक चेहरा ज्यादा सुंदर और सच्चा लग रहा था. कुछ ने तो यहां तक कहा कि जरूरत से ज्यादा फिल्टर चेहरे को नकली और भूत जैसा बना देता है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 21 Feb 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
लाइवस्ट्रीम में ब्यूटी फिल्टर हुआ फेल, ‘रियल फेस’ दिखते ही लड़की के घट गए 1.4 लाख फॉलोअर्स, वीडियो वायरल
लाइवस्ट्रीम में ब्यूटी फिल्टर हुआ फेल, ‘रियल फेस’ दिखते ही लड़की के घट गए 1.4 लाख फॉलोअर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
How Cute! हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठी बिल्ली ने की मछली चुराने की कोशिश, दिल जीत लेगा वीडियो
How Cute! हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठी बिल्ली ने की मछली चुराने की कोशिश, दिल जीत लेगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: पुणे में स्कूली बच्चे पर एक साथ झपटे 5 आवारा कुत्ते, नीचे गिराकर किया हमला, सामने आया वीडियो
Video: पुणे में स्कूली बच्चे पर एक साथ झपटे 5 आवारा कुत्ते, नीचे गिराकर किया हमला, सामने आया वीडियो
ट्रेंडिंग
तमिलनाडु के स्कूल कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल ने किया ‘पुष्पा’ स्टेप, बच्चों के साथ स्टेज पर मचाया धमाल, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूल कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल ने किया ‘पुष्पा’ स्टेप, बच्चों के साथ स्टेज पर मचाया धमाल, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
लाइफस्टाइल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget