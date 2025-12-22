सोचिए जरा, कोई शख्स किसी होटल के कमरे में दो-चार दिन नहीं बल्कि पूरे दो साल तक रहे और जब आखिरकार बाहर निकले तो पीछे ऐसा मंजर छोड़ जाए कि देखने वालों के होश उड़ जाएं. चीन से सामने आई एक हैरान कर देने वाली घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. होटल के कर्मचारी उस वक्त दंग रह गए जब एक मेहमान के चेक आउट करने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला. अंदर का नजारा ऐसा था जैसे कूड़ाघर, शौचालय और कबाड़खाना तीनों एक साथ कमरे में भर दिए गए हों. यह मामला सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे इंसानी लापरवाही और गेमिंग की लत का खतरनाक उदाहरण बता रहे हैं. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

चीन के होटल में दो साल तक एक ही कमरे में रहता रहा शख्स

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अजीबोगरीब मामला चीन के एक खास तरह के होटल से जुड़ा है, जो लंबे समय तक वीडियो गेम खेलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. बताया जा रहा है कि यहां एक शख्स करीब दो साल तक लगातार एक ही कमरे में ठहरा रहा. इस दौरान वह शायद ही कभी कमरे से बाहर निकला. होटल स्टाफ के अनुसार वह दिन-रात गेम खेलता रहता था और उसका पूरा जीवन उसी कमरे तक सिमट कर रह गया था.

Chinese gamer, addicted to video games, holed up in a hotel room for 2 years without ever leaving—food delivered via apps.



When he finally moved out, cleaners found garbage piled 1 meter high, burying his desk and chair😭

pic.twitter.com/k5lS3BI7BI — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 19, 2025

चेक आउट किया तो उड़े होटल प्रशासन के होश

जब यह व्यक्ति आखिरकार होटल से चेक आउट कर गया, तब सफाईकर्मी कमरे में दाखिल हुए. जैसे ही दरवाजा खुला, कर्मचारियों के होश उड़ गए. कमरे के हर कोने में कूड़ा फैला हुआ था. फेंके गए खाने के डिब्बे, खाली बोतलें, इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर और तरह-तरह का कचरा फर्श से लेकर बेड और टेबल तक बिखरा पड़ा था. हालत इतनी खराब थी कि कमरे की लगभग हर सतह कचरे से ढकी हुई थी. जैसा कि वायरल वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है.

सबसे बदतर स्थिति शौचालय की बताई जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार इस्तेमाल किए गए टॉयलेट पेपर का ढेर इतना ऊंचा हो गया था कि वह टॉयलेट सीट से भी ऊपर पहुंच चुका था. पूरे बाथरूम में असहनीय बदबू और गंदगी फैली हुई थी. कमरे में रखी एक मेज और दो महंगी गेमिंग कुर्सियां भी कचरे के ढेर में लगभग पूरी तरह दब चुकी थीं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो

इस भयावह दृश्य का वीडियो सबसे पहले ब्रिटेन के टैब्लॉइड अखबार ‘द सन’ ने शेयर किया, जिसके बाद यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो गेम और मनोरंजन से जुड़ी वेबसाइट डेक्सर्टो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि होटल कर्मचारियों का कहना है कि यह मेहमान ठहरने के दौरान बहुत कम ही नजर आता था. उसे एक कट्टर गेमर बताया गया, जिसने अपने कमरे को लगातार चलने वाले गेमिंग सत्र में बदल दिया था.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई इसे गेमिंग की लत का खतरनाक रूप बता रहा है तो कोई होटल की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी होटल को इतने लंबे समय तक बिना सफाई के किसी मेहमान को रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. फिलहाल यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शौक कब आदत और आदत कब बीमारी बन जाती है.

