हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बहुत खतरनाक बच्चे हैं! जिंदा सांप के साथ खेले, एक ने पकड़ा-दूसरे ने बोतल में किया बंद, देखें वीडियो

Video: बहुत खतरनाक बच्चे हैं! जिंदा सांप के साथ खेले, एक ने पकड़ा-दूसरे ने बोतल में किया बंद, देखें वीडियो

Viral Snake Video: इस चौंका देने वाले वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ मासूम छोटे बच्चे एक जिंदा जहरीले सांप को पकड़कर खेल रहे हैं और उसे एक बोतल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Snake Viral Video: इंटरनेट पर हर तरह की वीडियोज वायरल होती हैं, लेकिन कुछ तो हमारा दिमाग की हिलाकर रख देती हैं. कुछ ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, जिसने देखने वालों को हैरान किया और साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिरकार बच्चों को डर नहीं लगता है क्या? वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि कुछ मासूम से छोटे-छोटे बच्चे एक जहरीले सांप के साथ खेल रहे हैं, जहां सांप का नाम सुनकर बड़ों की हालत खराब हो जाती है तो वहीं इन बच्चों ने उसे खेलने का जरिया बना दिया. 

सांप खुद को लड़कों से बचाने लगा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा गया है कि कुछ बच्चे जो, लगभग 8-9 साल के बीच के दिखाई दे रहे हैं. वह सभी एक सांप के साथ खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा बिना किसी डर के सांप की पूंछ को पकड़ता है. फिर उसके बाद एक अन्य लड़का सांप को पकड़ने लगता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dk Imran (@imran_dk555)

वह भी सांप को उसकी पूंछ से पकड़ता है. इस दौरान एक लड़का सांप को एक बोतल में डालने की कोशिश करने लगता है. ऐसा करते हुए किसी भी बच्चे को जरा सा भी डर नहीं लगता है. सांप अपने आपको बचाने के लिए इधर-उधर भागता नजर आ रहा है, लेकिन बच्चे उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे.

लड़की के सामने हीरो बन रहे हैं लड़के - बोले यूजर्स

आगे वीडियो में देखा गया कि लड़के ने सांप को पूंछ से पकड़कर बोतल में बंद कर लिया. वीडियो पर अब लोगों के मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि लड़के लड़की के सामने हीरो बन रहे हैं तो वहीं कुछ ने कहा इनको डर नहीं लग रहा है.

वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा कि सांप भी सोच रहा होगा किन लोगों के बीच फंस गया ,लेकिन वहीं कुछ लोग वीडियो पर भड़क गए. कुछ ने कहा कि ये खेल जिंदगी ले सकता था तो वहीं कुछ ने कहा कि छोटे बच्चों को जहरीले सांप से दूर रहना चाहिए. इस तरह के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

Published at : 19 Nov 2025 03:21 PM (IST)
