"हनुमान जी को बुलाओ मुझे मिलना है" जब धीरेंद्र शास्त्री से अनोखी जिद करने लगा बच्चा, क्यूट सा वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम से एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर चढ़कर ऐसी जिद करता है कि पांडाल में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं. बच्चे की मासूम जिद में भक्ति और शरारत दोनों मौजूद थी और जब वो स्टेज पर चढ़ा तो पूरे पांडाल का माहौल ही बदल गया. बच्चा स्टेज पर चढ़कर जो बोला उसे सुनकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी कहने लगे कि मैं दुनिया के मजे लेता हूं तुम मेरे ही मजे ले रहे हो.

धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कर दी अनोखी मांग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है एक पांडाल में कथा करते दिखाई दे रहे हैं, तभी एक बच्चा सवाल जवाब के लिए उनके पास स्टेज पर आता है और तुतलाते हुए कुछ प्रश्न करने लगता है. बच्चा धीरेंद्र शास्त्री से पूछता है कि क्या आपके पास हनुमान जी हैं? जिस पर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हां हमारे पास है, तो बच्चा कहता है कि उन्हें बुलाओ मुझे मिलना है उनसे, जिसके बाद सारा पांडाल जोर जोर से हंसने लगता है.

View this post on Instagram A post shared by Amit Kumar (@blogger_amitt)

धीरेंद्र शास्त्री बोले, तुम तो हमारे ही मजे ले रहे हो

इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो ऐसे नहीं आते वो हमारे अंकल थोड़ी हैं. जिसके बाद बच्चा कहता है कि हमें तो मिलना है. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री हंसते हैं और कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम आना जो खुजराहो के पास है, तो बच्चा कहता है कि क्या कह रहे हो? जिस पर फिर से सभी हंसने लगते हैं और धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हम दुनिया के मजे लेते हैं और तुम हमारे ही मजे लिए जा रहे हो. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स भी अब मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, बच्चे ने तो गुरु जी की क्लास लगा दी

वीडियो को blogger_amitt नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गुरु जी की तो बच्चे ने क्लास लगा दी. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे मन के सच्चे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है बच्चे ने इनका हनुमान जी से बात करने वाला वीडियो देख लिया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो