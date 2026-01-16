Viral Video: बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बेटी के जन्म पर मनाया गया भव्य जश्न लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो के मुताबिक, अंजुम परवेज के परिवार में पहली संतान के रूप में बेटी के जन्म पर 13 स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला निकाला गया. अस्पताल से घर तक यह काफिला डीजे, ढोल-नगाड़ों के साथ लोग नाचते-गाते पूरे इलाके में जश्न मानते हुए पहुँचें.

कैप्शन के मुताबिक, हमीरपुर के अंजुम परवेज चार भाई हैं और अब तक उनके परिवार में कोई बेटी नहीं हुई थी. ऐसे में जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो खुशी दोगुनी हो गई.

परिवार ने इस खुशी को खास बनाने के लिए अस्पताल से घर तक भव्य जुलूस निकालने का फैसला किया. सभी स्कॉर्पियो गाड़ियों को नीले गुब्बारों से सजाया गया था. डीजे की तेज धुन, ढोल-नगाड़ों की थाप और गाड़ियों की लंबी कतार ने इस जश्न को और खास बना दिया.

वीडियो पर सोशल मीडिया में मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग कमेंट आने शुरू हो गए. कुछ यूजर्स ने इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत बताया, तो कुछ ने इस तरह के जश्न पर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “कल्ट क्रीऐट हो रहा है, बेटे को इसलिए वैल्यू मिलती थी क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस पर आती थी. वो आख़िर तक मां-बाप का साथ देता था, एक पूरा सर्कल था. यहां बिना सोचे-समझे सिर्फ अलग दिखने के लिए ऐसा हो रहा है.

वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा “हम बुंदेलखंड वासी ऐसी ही खुशियां मनाते हैं, पूरा परिवार बधाई के पात्र है.”

बेटी के सम्मान का संदेश या दिखावा?

इस वीडियो ने सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि समाज में बेटी-बेटे के फर्क, परंपरा और बदलती सोच पर भी चर्चा शुरू कर दी है. जहां एक ओर लोग इसे बेटी के सम्मान का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सिर्फ दिखावे के तौर पर देख रहे हैं. जो भी हो, नगर इतना तय है कि इस जश्न ने लोगों को सोचने और चर्चा करने पर जरूर मजबूर कर दिया है.