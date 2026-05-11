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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी के स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन में हो गई जूतमपैजार, यूजर्स बोले- नई जिंदगी की शुरुआत; देखें वीडियो 

शादी के स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन में हो गई जूतमपैजार, यूजर्स बोले- नई जिंदगी की शुरुआत; देखें वीडियो 

Viral Video: वरमाला के दौरान स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन भिड़ गए. रिश्तेदार रोकते रहे, लेकिन दोनों नहीं माने. सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं.यहां देखें पूरी वीडियो

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 02:57 PM (IST)
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Viral Video: शादी में बारातियों के बीच नोकझोंक, दोस्तों की मस्ती और रिश्तेदारों के झगड़े तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसी से लोटपोट भी दिया. यहां मामला बारातियों का नहीं, बल्कि खुद दूल्हा-दुल्हन का है, जहां वरमाला के लिए जैसे ही दोनों स्टेज पर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया. खुशियों से भरा शादी का मंच देखते ही देखते अखाड़ा बन गया और दोनों एक-दूसरे से भिड़ पड़े. वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

वरमाला छोड़ शुरू हो गई हाथापाई

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और वरमाला की रस्म होने वाली है. तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है. पहले तो लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला बढ़ जाता है और दूल्हा और दुल्हन दोनों गुस्से में एक-दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं. वही हैरानी की बात तो ये है कि दुल्हन भी पूरे जोश में लड़ाई करती नजर आती है. दोनों के बीच धक्का-मुक्की तक की नौबत आ जाती है और माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है.

रिश्तेदारों ने बहुत रोका, लेकिन कोई नहीं माना

वीडियो में साफ दिख रहा है कि आसपास खड़े बाराती और रिश्तेदार दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं. वही कई लोग बीच-बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन दूल्हा-दुल्हन किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होते. स्टेज पर मौजूद लोग कभी दूल्हे को पकड़ते हैं तो कभी दुल्हन को पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का गुस्सा कम नहीं होता. साथ ही शादी में आए मेहमान भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि कुछ हंसी नहीं रोक पाते.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “नई जिंदगी की शुरुआत ऐसे होगी, सोचा नहीं था.” दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, “लगता है शादी से पहले ही सारे गिले-शिकवे निकाल लिए.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “इनकी शादी कम, WWE ज्यादा लग रही है.” साथ ही एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “शादी वाले दिन ही इतनी लड़ाई हो रही है, जब शादी पूरी हो जाएगी तब ये दोनों क्या करेंगे!” वही कई लोगों ने कहा कि शादी का असली एंटरटेनमेंट तो यही था. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग हंसने वाली इमोजी के साथ खूब मजे ले रहे हैं.

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Published at : 11 May 2026 02:57 PM (IST)
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WEDDING VIRAL VIDEO TRENDING VIRAL VIDEO Groom Bridge Fight
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