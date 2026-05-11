Video: कीमोथेरेपी से टूटी पत्नी, पति ने सिर मुंडवाकर दिया साथ, इंटरनेट पर छलक पड़े आंसू, वीडियो वायरल
Viral video: सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता दिखाई दे रहा है.
बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है. खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव बन जाती हैं. लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई अपने पूरे दिल से साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को देखकर हजारों लोग भावुक हो गए हैं और पति-पत्नी के रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
पत्नी के दर्द में पति ने भी मुंडवा लिया सिर
दरअसल, इंस्टाग्राम यूजर Namarta Nitin Goel ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ने के बाद महिला का पति उसके साथ बैठकर अपना सिर भी शेव करवा लेता है. वीडियो के साथ महिला ने लिखा, “तुमने सिर्फ अपना सिर नहीं मुंडवाया, बल्कि मेरा दर्द भी अपने साथ उठा लिया.” इस लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया. लोग इस वीडियो को प्यार, साथ और सच्चे रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं.
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कीमोथेरेपी के बाद झड़ने लगे थे बाल
महिला ने इससे पहले एक और वीडियो शेयर कर बताया था कि दूसरी कीमोथेरेपी के बाद उनके बाल तेजी से झड़ने लगे थे. उन्होंने कहा कि सिर की त्वचा बेहद संवेदनशील और दर्दनाक हो गई थी. बाल गिरने के साथ दर्द और बढ़ जाता था. आखिरकार उन्होंने अपने पति से कहा कि अब सिर शेव करना ही पड़ेगा क्योंकि हालात संभल नहीं रहे थे. महिला ने बताया कि जब उनके पति ट्रिमर से बाल हटा रहे थे तब भी सिर में काफी दर्द हो रहा था और वह पल भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल था.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- यही सच्चा प्यार है
वीडियो वायरल होते ही लोग भावुक प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता.” दूसरे यूजर ने कहा, “ये प्यार और दोस्ती से भी बढ़कर रिश्ता है.” वहीं कई लोगों ने महिला को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और दुआएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि बीमारी के दौरान भावनात्मक सपोर्ट किसी दवा से कम नहीं होता. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं.
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Source: IOCL