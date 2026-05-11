हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कीमोथेरेपी से टूटी पत्नी, पति ने सिर मुंडवाकर दिया साथ, इंटरनेट पर छलक पड़े आंसू, वीडियो वायरल

Video: कीमोथेरेपी से टूटी पत्नी, पति ने सिर मुंडवाकर दिया साथ, इंटरनेट पर छलक पड़े आंसू, वीडियो वायरल

Viral video: सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 May 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, कई बार इंसान को भावनात्मक रूप से भी अंदर तक झकझोर देती है. खासकर जब कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो बाल झड़ने जैसी चीजें भी मरीज के लिए बेहद दर्दनाक अनुभव बन जाती हैं. लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर कोई अपने पूरे दिल से साथ खड़ा रहे तो दर्द थोड़ा हल्का जरूर लगने लगता है. सोशल मीडिया पर अब एक ऐसा ही भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पति अपनी पत्नी का दर्द बांटने के लिए खुद अपना सिर मुंडवाता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को देखकर हजारों लोग भावुक हो गए हैं और पति-पत्नी के रिश्ते की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

पत्नी के दर्द में पति ने भी मुंडवा लिया सिर

दरअसल, इंस्टाग्राम यूजर Namarta Nitin Goel ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ने के बाद महिला का पति उसके साथ बैठकर अपना सिर भी शेव करवा लेता है. वीडियो के साथ महिला ने लिखा, “तुमने सिर्फ अपना सिर नहीं मुंडवाया, बल्कि मेरा दर्द भी अपने साथ उठा लिया.” इस लाइन ने सोशल मीडिया यूजर्स को भावुक कर दिया. लोग इस वीडियो को प्यार, साथ और सच्चे रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namarta Nitin Goel (@goelnamarta)

कीमोथेरेपी के बाद झड़ने लगे थे बाल

महिला ने इससे पहले एक और वीडियो शेयर कर बताया था कि दूसरी कीमोथेरेपी के बाद उनके बाल तेजी से झड़ने लगे थे. उन्होंने कहा कि सिर की त्वचा बेहद संवेदनशील और दर्दनाक हो गई थी. बाल गिरने के साथ दर्द और बढ़ जाता था. आखिरकार उन्होंने अपने पति से कहा कि अब सिर शेव करना ही पड़ेगा क्योंकि हालात संभल नहीं रहे थे. महिला ने बताया कि जब उनके पति ट्रिमर से बाल हटा रहे थे तब भी सिर में काफी दर्द हो रहा था और वह पल भावनात्मक रूप से बेहद मुश्किल था.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- यही सच्चा प्यार है

वीडियो वायरल होते ही लोग भावुक प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता.” दूसरे यूजर ने कहा, “ये प्यार और दोस्ती से भी बढ़कर रिश्ता है.” वहीं कई लोगों ने महिला को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी और दुआएं दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि बीमारी के दौरान भावनात्मक सपोर्ट किसी दवा से कम नहीं होता. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 11 May 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: कीमोथेरेपी से टूटी पत्नी, पति ने सिर मुंडवाकर दिया साथ, इंटरनेट पर छलक पड़े आंसू, वीडियो वायरल
कीमोथेरेपी से टूटी पत्नी, पति ने सिर मुंडवाकर दिया साथ, इंटरनेट पर छलक पड़े आंसू, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, यूजर्स बोले- अब पहलवानों का रोजगार खतरे में
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral News: ‘ऑर्गेनिक’ बता बेच दिए 1800 रुपये के आम, घर जाकर काटा तो महिला के उड़ गए होश
‘ऑर्गेनिक’ बता बेच दिए 1800 रुपये के आम, घर जाकर काटा तो महिला के उड़ गए होश
ट्रेंडिंग
कुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा
कुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर! | Oil Price Hike | Trump | India Alert | PM Modi Appeal
PM Modi की देशवासियों को चेतावनी!| Middle East Crisis | Economy 2026 | Trump | India Alert
Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
'अगर सीमा बार-बार खून से लाल...', बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ने भारत भिजवाया संदेश, जानें क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के में शराब की दुकानों पर बवाल, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'मेरी ही गलती है कि...'
जम्मू-कश्मीर के में शराब की दुकानों पर बवाल, CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'मेरी ही गलती है कि...'
विश्व
ईरान से जंग के बीच चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग से होगी मुलाकात, सामने आई तारीख
ईरान से जंग के बीच चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग से होगी मुलाकात, सामने आई तारीख
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
'अखिलेश यादव आसमान में भैंस उड़ा रहे..', ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया के लिए क्यों कही ये बात?
ट्रेंडिंग
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, यूजर्स बोले- अब पहलवानों का रोजगार खतरे में
अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Peanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget