मुंह दिखाई की रस्म में दुल्हन के ठुमकों ने बना दिया माहौल, लाल साड़ी और घूंघट में डांस वायरल 

आए दिन सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कई वीडियो बहुत फनी होते हैं तो कई वीडियो बहुत सीरियस होते हैं. ऐसा ही एक शादी-ब्याह से जुड़ी वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल अब शादी-ब्याह की रस्में तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव की एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिल रही है. वायरल हो रहे वीडियो में मुंह दिखाई की रस्म के दौरान नई-नवेली दुल्हन ने लाल साड़ी और घूंघट में ऐसा डांस किया कि पूरा माहौल ही बदल गया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है. वहीं वायरल होने के बाद इस वीडियो पर लोग भी कई तरह से अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में क्या आया सामने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ArunKosli नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन मुंह दिखाई की रस्म के दौरान पारंपरिक लाल साड़ी और घूंघट में खड़ी होकर डांस कर रही है. वहीं दुल्हन के चारों और कई रिश्तेदार महिलाएं भी बैठी हुई है. इसके अलावा दुल्हन के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार तालियां बजाते नजर आ रहे हैं, जबकि दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ठुमके लगाती दिख रही है. इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया हजारों व्यूज मिल चुके हैं. वहीं कई लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं.

कमेंट्स में दिखा लोगों का गुस्सा

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर परंपरा और आधुनिक सोच को लेकर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने यह वीडियो देख कमेंट किया पहले के टाइम में बहु आती थी तो पहली रसोई बनाती थी और आजकल आते ही पहले नाच-गाना होता है. वहीं एक अन्य यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा अब घर चलाने और बच्चे पैदा करने का टैलेंट खत्म करके सिर्फ डांस का टैलेंट चलता है. एक और यूजर कमेंट करता है कि यह समाज का गिरता हुआ स्तर है. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को तंज कसते हुए मजाकिया अंदाज में देखा और कमेंट किया आते ही ये नाचकर उद्घोषणा कर देती है कि अभी मैं नाची हूं, आगे जिंदगी भर तुम्हें ही नचाऊंगी. तो वहीं कई लोगों ने दुल्हन का समर्थन भी किया. एक यूजर ने लिखा आज के जमाने के हिसाब से तो यही अच्छा है. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि बहुत अच्छा डांस कर रही है.

