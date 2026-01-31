हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमुंह दिखाई की रस्म में दुल्हन के ठुमकों ने बना दिया माहौल, लाल साड़ी और घूंघट में डांस वायरल 

मुंह दिखाई की रस्म में दुल्हन के ठुमकों ने बना दिया माहौल, लाल साड़ी और घूंघट में डांस वायरल 

वायरल हो रहे वीडियो में मुंह दिखाई की रस्म के दौरान नई-नवेली दुल्हन ने लाल साड़ी और घूंघट में ऐसा डांस किया कि पूरा माहौल ही बदल गया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

आए दिन सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कई वीडियो बहुत फनी होते हैं तो कई वीडियो बहुत सीरियस होते हैं. ऐसा ही एक शादी-ब्याह से जुड़ी वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल अब शादी-ब्याह की रस्में तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव की एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिल रही है. वायरल हो रहे वीडियो में मुंह दिखाई की रस्म के दौरान नई-नवेली दुल्हन ने लाल साड़ी और घूंघट में ऐसा डांस किया कि पूरा माहौल ही बदल गया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है. वहीं वायरल होने के बाद इस वीडियो पर लोग भी कई तरह से अपने रिएक्शन दे रहे हैं. 

वीडियो में क्या आया सामने?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ArunKosli नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन मुंह दिखाई की रस्म के दौरान पारंपरिक लाल साड़ी और घूंघट में खड़ी होकर डांस कर रही है. वहीं दुल्हन के चारों और कई रिश्तेदार महिलाएं भी बैठी हुई है. इसके अलावा दुल्हन के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार तालियां बजाते नजर आ रहे हैं, जबकि दुल्हन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ठुमके लगाती दिख रही है. इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया हजारों व्यूज मिल चुके हैं. वहीं कई लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं. 

कमेंट्स में दिखा लोगों का गुस्सा 

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर परंपरा और आधुनिक सोच को लेकर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने यह वीडियो देख कमेंट किया पहले के टाइम में बहु आती थी तो पहली रसोई बनाती थी और आजकल आते ही पहले नाच-गाना होता है. वहीं एक अन्य यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा अब घर चलाने और बच्चे पैदा करने का टैलेंट खत्म करके सिर्फ डांस का टैलेंट चलता है. एक और यूजर कमेंट करता है कि  यह समाज का गिरता हुआ स्तर है. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को तंज कसते हुए मजाकिया अंदाज में देखा और कमेंट किया आते ही ये नाचकर उद्घोषणा कर देती है कि अभी मैं नाची हूं, आगे जिंदगी भर तुम्हें ही नचाऊंगी. तो वहीं कई लोगों ने दुल्हन का समर्थन भी किया. एक यूजर ने लिखा आज के जमाने के हिसाब से तो यही अच्छा है. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि बहुत अच्छा डांस कर रही है. 

ये भी पढ़ें-पुलिस का अजीबोगरीब शौक... DSP ने रंगवाए लाल बाल तो सोशल मीडिया पर मच गया बवाल, यूजर्स कर रहे ट्रोल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Trending News Bride Dance VIRAL VIDEO Muh Dikhai Ritual
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
'इतिहासकार ही सही मार्गदर्शन...', पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सपा की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
स्पोर्ट्स
Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में, जानें कैसे देखें लाइव
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
यूटिलिटी
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget