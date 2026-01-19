Video: सांसे थमा देने वाला पागलपन! तेज रफ्तार ट्रक के नीचे घुसा दी बाइक, देखें स्टंट का खतरनाक वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ट्रक के नीचे से बाइक घुसाकर जानलेवा स्टंट कर रहा है. लोग इस हरकत पर हैरानी और गुस्सा जता रहे हैं.
Viral Video: आज की बदलती लाइफस्टाइल में हर किसी की चाहत होती है कि हम सबसे बड़े हैं, तो हम सबसे बड़े हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.
वायरल वीडियो में दिखाई पड़ता है कि एक युवक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे बाइक घुसाकर जानलेवा स्टंट कर रहा है. वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि चंद सेकंड की रील और कुछ लाइक्स के लिए किया गया यह पागलपन न सिर्फ स्टंट करने वाले की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगा देता है.
रील के लिए जान जोखिम में डालता स्टंट
स्टंट के चक्कर में इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है.— Priya singh (@priyarajputlive) January 19, 2026
सिर्फ एक रील के लिए ऐसा पागलपन pic.twitter.com/BPWU2vLlze
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक अपनी बाइक को तेज गति से चला रहा है. सामने से एक ट्रक जा रहा था और अचानक युवक बाइक को ट्रक के नीचे घुसा देता है. जरा सी गलती होती तो, यह स्टंट अपनी टैलेंट दिखाने की जगह भगवान से अपनी जान की भीख मांगता. वीडियो में यह सब इतनी तेजी से होता है कि देखने वालों का रूंह कांप उठता है.
सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा और तंज
यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने इसे देखकर हैरानी के साथ-साथ गुस्सा भी जाहिर किया है. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “हमारे देश में अगर कुछ सबसे ज्यादा सस्ता है तो वह है ‘स्वयं की जान.’ ऐसा लगता है जैसे जिंदा रहकर धरती पर एहसान कर रहे हों.” इस कमेंट के साथ यूजर ने हंसने वाले 😂😂 इमोजी भी लगाए हैं.
वहीं एक अन्य यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा, “दुर्भाग्य से छपरियों के सींग नहीं होते. वो हमारे-आपके बीच ही चलते-फिरते पाए जाते हैं और उन्हें तब तक उसे नहीं पहचान सकते, जब तक वो ऐसी छपरीली हरकत या क्यूटयापा नहीं करते.”
