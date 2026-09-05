बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. बाघ के पिंजरे में एक शख्स खाना देने गया था. मांस का टुकड़ा फेंकते ही बाघ अचानक एक्टिव हो गया और उसे अपना शिकार समझने लगा. लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है. लेकिन उसी बाड़े में मौजूद एक कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ के सामने खड़े होकर उस आदमी की जान बचा ली. ये दिल दहला देने वाला और साथ ही वफादारी से भरा नजारा सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे देखकर हैरान भी हो रहे हैं और कुत्ते की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे हैं.

वीडियो में क्या देखा गया?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बाघ के बाड़े का नजारा दिखता है.उस बाड़े में एक बाघ बैठा हुआ होता है. तभी एक छोटा सा दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर प्रवेश करता है. वह बाघ को एक मांस का टुकड़ा देने आता है. इसी दौरान बाघ अचानक उठ खड़ा होता है और उस शख्स की ओर बढ़ने लगता है.

ऐसा लग रहा था कि बाघ उसे अपना शिकार बनाने वाला है. लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक कुत्ता ये सब देख रहा होता है, वह उस शख्स को बचाने के लिए आगे बड़ता है और वह बाघ के सामने आकर खड़ा हो जाता है. वह अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ का सामना करने लगता है.

कुत्ते की हिम्मत देखकर हुए सब हैरान

कुत्ते की इस हिम्मत को देखकर बाघ थोड़ा पीछे हट जाता है. इस दौरान शख्स को वापस सुरक्षित जगह पर जाने का मौका मिल जाता है, ऐसे में वह अपनी जान बचाकर वहां से दूर चला जाता है. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का है, लेकिन देखने वाले की सांसें थम जाती हैं. कुत्ते ने बिना डरे बाघ के सामने खड़े होकर आदमी की जान बचाई.

जैसे, ही शेर को खाना देने के लिए अंदर की और गया. फिर शेर की और मांस का टुकडा फेका शेर ने उसे अपना , शिकार बनाने की कोशिश किया। परन्तु वहाँ पर मौजूद कुत्ता था कुत्ते ने अपनी जान पर, खेलकर उस आदमी की शेर से जान बचाई pic.twitter.com/e1glNpvmLo — Sachin Raj (@Sachin_112010) September 4, 2026

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लोगों ने इस तरह दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर कुत्ते की तारिफ करते हुए लिखता है कि बहुत बढ़िया काम किया कुत्ते ने. दूसरा यूजर कुत्ते की बहादुरी से हैरान होकर लिखता है कि कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर आदमी को बचा लिया, सलाम है.

ऐसे में एक अन्य यूजर लिखता है कि ये है वफादारी, जानवर भी इंसानों से कम नहीं. बाघ के सामने कुत्ते की इस बैखोफ बहादुरी को देखकर यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए. इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही मायनों में कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है.

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