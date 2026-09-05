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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल

बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल

बाघ को खाना देने गया शख्स, बाघ ने उसे शिकार समझने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डालकर आदमी को बचा लिया, दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. बाघ के पिंजरे में एक शख्स खाना देने गया था. मांस का टुकड़ा फेंकते ही बाघ अचानक एक्टिव हो गया और उसे अपना शिकार समझने लगा. लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है. लेकिन उसी बाड़े में मौजूद एक कुत्ते ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ के सामने खड़े होकर उस आदमी की जान बचा ली. ये दिल दहला देने वाला और साथ ही वफादारी से भरा नजारा सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. लोग इसे देखकर हैरान भी हो रहे हैं और कुत्ते की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे हैं.

वीडियो में क्या देखा गया?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बाघ के बाड़े का नजारा दिखता है.उस बाड़े में एक बाघ बैठा हुआ होता है. तभी एक छोटा सा दरवाजा खुलता है और एक शख्स अंदर प्रवेश करता है. वह बाघ को एक मांस का टुकड़ा देने आता है. इसी दौरान बाघ अचानक उठ खड़ा होता है और उस शख्स की ओर बढ़ने लगता है.

ऐसा लग रहा था कि बाघ उसे अपना शिकार बनाने वाला है. लेकिन इसी बीच वहां मौजूद एक कुत्ता ये सब देख रहा होता है, वह उस शख्स को बचाने के लिए आगे बड़ता है और वह बाघ के सामने आकर खड़ा हो जाता है. वह अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ का सामना करने लगता है. 

कुत्ते की हिम्मत देखकर हुए सब हैरान 

कुत्ते की इस हिम्मत को देखकर बाघ थोड़ा पीछे हट जाता है. इस दौरान शख्स को वापस सुरक्षित जगह पर जाने का मौका मिल जाता है, ऐसे में वह अपनी जान बचाकर वहां से दूर चला जाता है. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का है, लेकिन देखने वाले की सांसें थम जाती हैं. कुत्ते ने बिना डरे बाघ के सामने खड़े होकर आदमी की जान बचाई.

यह भी पढ़े: एक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

लोगों ने इस तरह दिए रिएक्शन 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर कुत्ते की तारिफ करते हुए लिखता है कि बहुत बढ़िया काम किया कुत्ते ने. दूसरा यूजर कुत्ते की बहादुरी से हैरान होकर लिखता है कि कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर आदमी को बचा लिया, सलाम है.

ऐसे में एक अन्य यूजर लिखता है कि ये है वफादारी, जानवर भी इंसानों से कम नहीं. बाघ के सामने कुत्ते की इस बैखोफ बहादुरी को देखकर यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए. इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही मायनों में कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है. 

यह भी पढ़े: एक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Dog Vs Tiger Real Fight Viral Video Dog Facing Tiger
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