#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndore Viral Video: इंदौर में फर्जी प्लास्टर पहनकर निकले आरोपी, Video वायरल

Indore Viral Video: इंदौर में फर्जी प्लास्टर पहनकर निकले आरोपी, Video वायरल

वीडियो में दो आरोपियों को हाथ में प्लास्टर लगाए और लंगड़ाते हुए सड़क पर ले जाया जाता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वे जेल के गेट पर पहुंचते हैं, दोनों अपने हाथों से प्लास्टर उतार देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Jul 2026 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

Indore Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों इंदौर से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में दो आरोपियों को हाथ में प्लास्टर लगाए और लंगड़ाते हुए सड़क पर ले जाया जाता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वे जेल के गेट पर पहुंचते हैं, दोनों अपने हाथों से प्लास्टर उतार देते हैं. यह सीन देखकर लोग हैरान रह गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जाने लगे और यूजर्स भी इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो आरोपियों को हाथ में प्लास्टर लगाए हुए और लंगड़ाते हुए सड़क पर ले जाया जा रहा है. उनके साथ सिविल ड्रेस में कुछ लोग भी मौजूद हैं और पुलिसकर्मी भी दिखाई देते हैं. वीडियो आगे बढ़ने पर एक ऐसा सीन सामने आता है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. जेल के गेट पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपी अपने हाथों में लगी पट्टियां और प्लास्टर उतारकर फेंक देते हैं. उस समय वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखाई देते हैं और उनसे बातचीत करते नजर आते हैं. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. 

पोस्ट में क्या किया गया दावा?

इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि इंदौर में दो आरोपियों को किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया था. पोस्ट के मुताबिक, लोगों की मांग थी कि आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए. दावा यह भी किया गया कि पुलिस और आरोपियों के बीच 20 हजार रुपये में समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों को हाथ में फर्जी प्लास्टर लगाकर और लंगड़ाते हुए सड़क पर घुमाया गया. पोस्ट में कहा गया कि जेल के गेट पर पहुंचने के बाद दोनों ने खुद ही प्लास्टर उतार दिया और इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. 

यह भी पढ़ें - Solar Panel Viral Video: बिहार में टॉर्च से सोलर पैनल चार्ज करता दिखा शख्स, Video वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि आज के समय में सब कुछ फर्जी हो गया है. दूसरे यूजर ने कहा कि आखिर जेब में कितना पैसा गया होगा. किसी ने इसे भ्रष्टाचार बताया तो किसी ने पूरी घटना को नौटंकी कहा. कई लोगों ने इस मामले की जांच कराने और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर वीडियो सही है तो इसकी सही जांच होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Snow Leopard Viral Video: हिम तेंदुए ने किया भैंसे का शिकार, पहाड़ से भरभराकर गिरे- वीडियो वायरल

Published at : 31 Jul 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Indore Police Fake Plaster Accused Viral Indore Police Viral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Indore Viral Video: इंदौर में फर्जी प्लास्टर पहनकर निकले आरोपी, Video वायरल
इंदौर में फर्जी प्लास्टर पहनकर निकले आरोपी, Video वायरल
ट्रेंडिंग
House Eviction Claim After Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर गई थी लड़की, मकान मालिक ने खाली कराया कमरा, वीडियो वायरल
जंतर-मंतर गई थी लड़की, मकान मालिक ने खाली कराया कमरा
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
YesMadam CEO Love Story Viral : YesMadam CEO की अनोखी लव स्टोरी, एयरपोर्ट पर 90 सेकंड में मिली पार्टनर
YesMadam CEO की अनोखी लव स्टोरी, एयरपोर्ट पर 90 सेकंड में मिली पार्टनर
Advertisement

वीडियोज

24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास, अमित शाह ने क्या कहा?
महाराष्ट्र
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
PM मोदी के मॉर्फ्ड वीडियो पर FIR, एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस
इंडिया
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
'आंधी संग बारिश, बिजली भी कौंधेगी...', यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब तक चेतावनी
स्पोर्ट्स
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
रहाणे के रिटायरमेंट पर कोहली ने शेयर किया भावुक संदेश, पढ़िए
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद PM मोदी ने जारी किया Video, जानें क्या बोले?
एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद PM मोदी ने जारी किया Video, जानें क्या बोले?
ट्रेंडिंग
Viral Video :बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ बच्चा, 500-500 के नोटों से तौला; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget