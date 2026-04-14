Viral Video : आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज की सच्चाई को भी हमारे सामने लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है. हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को जोड़ कर रख देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गरीब लड़का सड़क किनारे बैठकर बासी रोटी खाता हुआ नजर आता है.

यह वीडियो हमारे समाज में मौजूद गरीबी, भूख और लोगों की सच्चाई को दिखाता है. जहां एक ओर कुछ लोग खाने को बर्बाद कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए बासी रोटी भी किसी वरदान से कम नहीं होती है.

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वायरल वीडियो में एक छोटा लड़का सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है. उसके हाथ में एक कागज होता है, जिसमें वह बासी और सूखी रोटी लेकर आता है. वह रोटी को धीरे-धीरे रोल करता है और बिना किसी शिकायत के खाने लगता है. रोटी साफ तौर पर ताजी नहीं होती, लेकिन लड़के के चेहरे पर यह नहीं दिखता कि उसे इससे कोई फर्क पड़ रहा है. ऐसा लगता है कि उसकी भूख इतनी ज्यादा है कि उसे रोटी के टेस्ट या ताजगी से कोई मतलब नहीं है. वह बस अपनी भूख मिटाने में लगा हुआ है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हुआ, लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए. हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा, शेयर किया और इस पर कमेंट्स किए. कई लोगों ने कहा कि जब पेट खाली होता है, तब खाना कैसा है यह मायने नहीं रखता, कुछ यूजर्स ने लिखा कि भूख इंसान से हर तरह का समझौता करवा देती है. एक व्यक्ति ने कहा, जिसने कभी भूख सही नहीं, वह स्वाद की बात करता है. वहीं कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखकर दुख जताया और गरीबों की मदद करने की अपील की.

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