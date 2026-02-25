ऑनलाइन सामान मंगवाने वालों सावधान, डिलीवरी बॉय की ये हरकत देख खौल उठेगा खून, वीडियो वायरल

अगर आप भी ऑनलाइन या इंस्टेंट फूड डिलीवरी ऐप से सामान मंगवाते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है जिसमें एक डिलीवरी बॉय ने स्टोर से सामान लेने के बाद उसे खोल वहीं खा लिया और बाकी बचा सामान पैक कर डिलीवरी के लिए भेज दिया. अब वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

डिलीवरी बैग से ब्लूबैरी निकालकर खाने लगा डिलीवरी बॉय

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है, खासकर किचन और खाने पीने का सामान ऑनलाइन मंगवाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. वायरल वीडियो में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी स्टोर के बाहर एक डिलीवरी पार्टनर अपने बैग से ब्लूबैरी निकालकर खाता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात ये है कि ये ब्लूबैरी डिलीवरी बैग से निकाली गई है जो ग्राहक को पहुंचानी थी. वीडियो में बड़े आराम से डिलीवरी बॉय अपने थैले या बैग से इसे निकालता है और इसमें से कुछ ब्लूबैरी निकालकर खाने लगता है, इसके बाद वो पैकेट को ज्यों का त्यों पैक करके फिर से थैले में डाल देता है.

फिर बेशर्मों की तरह कैमरे पर दिया पोज

हैरानी तो तब हो जाती है जब कैमरामैन इस हरकत को डिलीवरी बॉय के सामने रिकॉर्ड कर रहा होता है और डिलीवरी बॉय बेशर्मों की तरह बगैर किसी डर और पछतावे के इसे निकालकर खा जाता है. जिसके बाद कैमरामैन कंपनी के स्टोर में जाकर भी वीडियो रिकॉर्ड करता है और जब बाहर आता है तो भी डिलीवरी बॉय बेशर्मों की तरह कैमरे पर पोज देने लगता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स का खून उबाल मार रहा है.

यूजर्स ने दी चेतावनी

वीडियो को @Deepeshpatel87 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारे को भूख लगी होगी इसलिए खा लिया. एक और यूजर ने लिखा....डिलीवरी बॉय की ये हरकत सीधे तौर पर कस्टमर का भरोसा खा गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोगों को इन कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए.

