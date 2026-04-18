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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल

आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल

bhuban badyakar kacha badam: “कच्चा बादाम” गाकर वायरल हुए भुबन बड्याकर की जिंदगी बदल गई, लेकिन गाने का कॉपीराइट उनके हाथ से निकल गया. अब उनकी कहानी फेम और संघर्ष दोनों की मिसाल बन चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Apr 2026 07:37 PM (IST)
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एक साधारण मूंगफली बेचने वाला इंसान, जिसकी आवाज कभी गांव की गलियों तक सीमित थी, अचानक पूरे देश और दुनिया में गूंजने लगी. “कच्चा बादाम” गाते हुए वायरल हुए भुबन बड्याकर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. लेकिन इस कहानी में सिर्फ चमक ही नहीं, एक कड़वा सच भी छिपा है जिस गाने ने उन्हें स्टार बनाया, उसी गाने का अधिकार उनके हाथ से निकल गया. आज उनका जीवन पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन उतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं.

कौन हैं भुबन बड्याकर?

भुबन बड्याकर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं. वे पहले साइकिल पर घूम-घूमकर मूंगफली (बादाम) बेचते थे. ग्राहकों को बुलाने के लिए उन्होंने एक अलग अंदाज अपनाया गाकर बादाम बेचना. यही अंदाज उनकी पहचान बन गया. उनकी आवाज में सुर और लय जोरदार है और इसी के बल पर उनका खुद का बनाया हुआ गाना कच्चा बादाम वायरल हुआ था जिसके बाद सोशल मीडिया ने उन्हें अलग पहचान दी थी.

 
 
 
 
 
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कैसे हुए वायरल?

भुबन का “कच्चा बादाम” गाना असल में एक सेल्स ट्रिक था. वह गाना गाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे. एक दिन किसी ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. Instagram, YouTube और Facebook पर इस गाने पर लाखों रील्स बनने लगीं और भुबन बड्याकर रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए.

 
 
 
 
 
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गाने का कॉपीराइट कैसे गया हाथ से?

वायरल होने के बाद भुबन को कुछ लोगों ने गाने को रिकॉर्ड और प्रमोट करने के लिए समझाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बहुत कम रकम लेकर गाने के अधिकार (कॉपीराइट) दूसरों को दे दिए. इसका मतलब यह हुआ कि जिस “कच्चा बादाम” ने उन्हें फेम दिलाया, उससे होने वाली बड़ी कमाई उनके पास नहीं आई. यही उनकी कहानी का सबसे दुखद पहलू माना जाता है.

अब कैसी है उनकी जिंदगी?

फेम मिलने के बाद भुबन की जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आए. उन्होंने पक्का घर बनाया, कुछ म्यूजिक वीडियोज में नजर आए और कई जगहों पर परफॉर्म भी किया. लेकिन समय के साथ उनका ट्रेंड कम होता गया. अब वह छोटे-मोटे स्टेज शो और लोकल इवेंट्स पर निर्भर हैं. पहले जैसी गरीबी नहीं है, लेकिन सुपरस्टार जैसी जिंदगी भी नहीं है. हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि भुबन अब घर में ही हाथ पंखा बनाते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

भुबन की कहानी सुनकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक भी हो जाते हैं और नाराज भी. कई यूजर्स कहते हैं कि “टैलेंट का सही फायदा नहीं मिला”, तो कुछ लोग इसे सीख बताते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट को समझकर ही साइन करना चाहिए. वहीं कई लोग आज भी “कच्चा बादाम” को याद करके उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें सपोर्ट करने की बात करते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 18 Apr 2026 07:37 PM (IST)
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