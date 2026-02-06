Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के होसा रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहा था, तभी एक थार ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिलीवरी बॉय बेहोश होकर सड़क पर गिर गया. हादसे के बाद थार सड़क के डिवाइडर से टकराई और वहीं रुक गई.

सौभाग्य से आसपास मौजूद लोगों ने घायल डिलीवरी बॉय की मदद के लिए दौड़ लगाई. उन्होंने डिलीवरी बॉय को पानी पिलाया और प्राथमिक सहायता दी. स्थानीय लोगों की समय पर मदद ने डिलीवरी बॉय की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. अब वह खतरे से बाहर है और सुरक्षित बताया जा रहा है.

Delivery Boy Injured in Thar Accident on Hosa Road, Public Provides Quick Aid



A delivery boy was hit by a Thar on Hosa Road in Electronic City. After the collision, bystanders immediately rushed to help the injured delivery boy and gave him water. Following the impact, the Thar… pic.twitter.com/ag7gORhemo — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) February 6, 2026

कैसे हुई दुर्घटना?

वीडियो के मुताबिक, डिलीवरी बॉय और थार दोनों की तरफ़ से कुछ लापरवाही हो सकती है. डिलीवरी बॉय सड़क पार कर रहा था तभी थार ने उसे टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय और वाहन चालक दोनों की ओर से किसी हद तक नियमों की अनदेखी हुई थी, लेकिन आसपास के लोगों की तुरंत मदद ने बड़ी दुर्घटना को टाल दिया. यह घटना सड़क पर नियमों और सावधानी की आवश्यकता को उजागर करती है.

दुर्घटना में दोनों पक्षों की लापरवाही

एक यूजर ने लिखा, “दुर्घटना पीड़ितों की मदद के नाम पर लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, वह सराहनीय है.” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “यह तय करना मुश्किल है कि गलती किसकी थी. डिलीवरी बॉय और थार चालक दोनों ही कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं. उम्मीद है कि वह सुरक्षित है. एक कार मालिक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि सड़क पर अचानक आने वाले डिलीवरी बॉय कभी-कभी वाहन को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.”