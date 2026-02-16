हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBengaluru: थकान और शोर के बीच 'सपनों की उड़ान', ड्यूटी के दौरान पढ़ती बस कंडक्टर का वीडियो वायरल

Bengaluru: थकान और शोर के बीच 'सपनों की उड़ान', ड्यूटी के दौरान पढ़ती बस कंडक्टर का वीडियो वायरल

Bengaluru News: बेंगलुरु की एक बस कंडक्टर ने थकान और लंबे काम के बावजूद अपनी शिफ्ट के दौरान किताब पढ़ रही थी, जिसे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम यूजर वर्षिनी ने प्रेरणादायक वीडियो के रूप में शेयर किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 16 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru Bus Conductor Inspires: बेंगलुरु की एक बस कंडक्टर की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करने का अनोखा उदाहरण पेश किया. उसकी नौकरी में लंबे घंटे, थकान और ध्यान की जरूरत होती है, फिर भी अपनी शिफ्ट के बीच उसने खुद के भविष्य के लिए वक्त निकाला और किताब पढ़ती रही.

इंस्टाग्राम यूजर वर्षिनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक महिला बस के अंदर बैठकर किताब पढ़ रही हैं. महिला पूरी तरह से शांत हैं और पन्ने पलट रही हैं, लेकिन उनका चेहरा वीडियो में नहीं दिखाया गया है. वर्षिनी ने कहा कि उन्होंने महिला की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है. उन्होंने लिखा, “मैंने उनका चेहरा इसलिए नहीं दिखाया ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे. इसे पोस्ट करने का मेरा मकसद युवा दिमागों को प्रेरित करना है, ठीक वैसे ही जैसे मैं प्रेरित हुई हूं.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varshini (@signs__fromuniverse)

प्रेरणा की सच्ची तस्वीर

वीडियो में कोई बड़ा नाटक या भाषण नहीं था. बस कंडक्टर शांत बैठी, किताब पढ़ रही थी. फिर भी यह दृश्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर यह महिला इतनी थकान के बाद पढ़ सकती है, तो हम भी अपने लक्ष्य के लिए कोशिश कर सकते हैं.

थकान के बावजूद सीखने की चाह

सभी ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह थकान और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सीखते रहने की याद दिलाता है. कई लोगों ने वर्षिनी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने यह खास पल साझा किया, जो शायद अन्यथा अनदेखा रह जाता.

चुपचाप बढ़ते कदम

कभी-कभी प्रेरणा शोर-शराबे या तालियों के साथ नहीं आती. यह चुपचाप बस की सीट पर बैठी रहती है, पन्ने पलटती रहती है और थकान को पीछे छोड़ कर खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का विकल्प चुनती है. इस छोटे से दृश्य ने कई लोगों को हिम्मत और उत्साह दिया. थकान के बावजूद, यह हमें सिखाती है कि अगर मेहनत और लगन हो, तो कोई भी अपनी मंज़िल पा सकता है.

Published at : 16 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Trending News Bengaluru News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Top Headlines: इस घंटे की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
साउथ सिनेमा
'बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए', बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget