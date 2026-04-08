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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेडियम में कमाल का हुस्न देख चौके छक्के भूले दर्शक, लड़की ने अपनी अदाओं से लूटी क्रिकेट की महफिल, वीडियो वायरल

स्टेडियम में कमाल का हुस्न देख चौके छक्के भूले दर्शक, लड़की ने अपनी अदाओं से लूटी क्रिकेट की महफिल, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का टॉप पहना है और चेहरे पर चश्मा लगाया है क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आई हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Apr 2026 06:33 PM (IST)
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क्रिकेट मैच में अक्सर लोग चौके छक्कों और अपनी टीम को जीतते हुए देखने के लिए जाते हैं. लेकिन कई बार ये बाजी उल्टी पड़ जाती है और पैसा वसूल चौके छक्कों की जगह किसी और जगह से हो जाता है. एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक खूबसूरत लड़की क्रिकेट के मैदान में अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करती दिख रही है लेकिन क्रिकेट देखने आए सभी दर्शकों की नजरें चौके छक्कों से हटकर लड़की के हुस्न पर चली गई है. वीडियो देखने के बाद आप भी इस लड़की के एक्सप्रेशंस के दीवाने हो जाएंगे.

लड़की की अदाओं का दीवाना हुआ पूरा स्टेडियम

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का टॉप पहना है और चेहरे पर चश्मा लगाया है क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आई हुई है. स्टैंड से बैठकर लड़की इस तरह से फेस एक्सप्रेशंस देती है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है. आस पास बैठे लोग भी मैच छोड़कर उसकी अदाओं को निहारने लग जाते हैं. इतना ही नहीं, इंटरनेट की जनता तो लड़की के हुस्न की दीवानी हो गई है, जिसे देखो वो बस यही कह रहा है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है.

 
 
 
 
 
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स्टैंड से टीम को चीयर करती लड़की ने पाया है बला का हुस्न

वीडियो को शेयर करते हुए लड़की ने लिखा है कि जब आप सोचते हो कि आपका शरीर इतना क्यों दर्द कर रहा है लेकिन फिर आपको याद आता है कि स्टेडियम में आपने अपनी टीम को काफी चीयर किया था. बस यही मोमेंट लड़की के वीडियो को वायरल कर गया, वो टीम को चीयर करती रही और इंटरनेट उसकी अदाओं का फैन हो गया. अब हर कोई सोशल मीडिया पर लड़की को लेकर अपने अपने रिएक्शन दे रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स बोले, ये तो बेहद खूबसूरत है

वीडियो को  sanaaa_11  नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बला की खूबसूरत हो आप तो. एक और यूजर ने लिखा...यार ये कितनी खूबसूरत है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चेहरे के एक्सप्रेशंस तो हमें दीवान बना गए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 08 Apr 2026 06:33 PM (IST)
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