'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' गाने पर काला सूट पहन हसीना ने उड़ाया गर्दा, वीडियो वायरल

हुस्न और नुमाइश हर किसी को पसंद है. लेकिन जब ये हुस्न किसी देसी हसीना में देखने को मिलता है तो लोग दीवाने हो जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हरियाणवी हसीना काला सूट पहने जिस तरह से डांस कर रही है उसने कुंवारों का कलेजा हिलाकर रख दिया है. डांस के साथ उसके एक्सप्रेशंस और मुस्कुराहट ऐसी है कि बस हर अदा पे जान निकले. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

ब्लैक सूट में हसीना ने लूटी महफिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फंक्शन के दौरान लड़की खुले लॉन एरिया में डांस करती नजर आ रही है. उसने ब्लैक रंग का चमचमाता सूट पहना हुआ है और जैसे ही “बालम लायो मेरो फॉर्च्यूनर जी” गाना बजता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस और मुस्कान के साथ डांस शुरू कर देती है. उसके एक्सप्रेशन और हाथों के मूव्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. आसपास खड़े लोग भी उसे देखकर झूमते दिखाई दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Monty gujjari (@montygujjari2002)

डांस मूव्स ने लोगों को बनाया फैन

वीडियो में लड़की का फुल ऑन देसी स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कभी वो चेहरे के एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीतती है तो कभी अपने एनर्जेटिक स्टेप्स से माहौल बना देती है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीडियो में लड़की का कॉन्फिडेंस और खुशी सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बरसे मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई इस वीडियो में अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है.” दूसरे ने कहा, “डांस ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला भी झूमने लगे.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब समझ आया फॉर्च्यूनर क्यों लाई गई थी.” कई लोग लड़की के एक्सप्रेशन और स्माइल की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे अब तक का सबसे मजेदार वायरल डांस वीडियो बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल