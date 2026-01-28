महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट उनकी मौत के बाद वायरल है, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर या विमान की स्मूद लैंडिंग को महिला पायलटों की काबिलियत से जोड़ते हुए #NCPWomenPower लिखा था. लेकिन नियति की विडंबना देखिए कि आज वही अजित पवार एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में इस दुनिया को अलविदा कह गए. जिस उड़ान को वे महज एक सफर मानकर निकले थे, वही उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस विमान हादसे का वो शिकार हुए उसे एक महिला कॉपायलट ही उड़ा रही थी.

पुराने पोस्ट में महिला पायलट को लेकर क्या कहा था

दरअसल, सोशल मीडिया पर अजित पवार का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है जिसे उन्होंने करीब 2 साल पहले अपने आधिकारिक X अकाउंट से साझा किया था. उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जब हम हेलीकॉप्टर या विमान से यात्रा करते हैं और वह स्मूद लैंड करता है, तो समझ लेते हैं कि पायलट एक महिला है. यानीSmooth landing महिलाओं के कौशल को इंगित करती है, यह हैशटैग #NCPWomenPower के साथ था. यह पोस्ट आज अचानक से फिर से सामने आया है और यूजर्स के बीच दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है.

When we travel by helicopter or plane, if our plane or helicopter lands smoothly, we understand that the pilot is a woman.#NCPWomenPower — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 18, 2024

अब यूजर्स बता रहे विडंबना, भावुक हुआ इंटरनेट

आपको बता दें कि आज सुबह बारामती में हुए इस भयावह विमान हादसे के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका वह पुराना पोस्ट फिर से चर्चा में आ गया है, जिसे लोग आज अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुछ के लिए यह पोस्ट अब एक भावुक संयोग बन गया है, तो कुछ इसे समय की क्रूर विडंबना कह रहे हैं. अजित पवार की असामयिक मौत ने राजनीति के साथ-साथ सोशल मीडिया की दुनिया को भी गहरे सवालों और भावनाओं के बीच ला खड़ा किया है.

