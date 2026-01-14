देश और दुनिया में हर साल ट्रेन से कटकर हजारों लोगों की मौत होती है. ट्रेन एक्सीडेंट एक गंभीर विचार करने लायक विषय है और सरकारें इन्हें रोकने के लिए लोगों को सचेत भी करती रहती है. लेकिन स्वीटजर्लैंड ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे अगर कोई शख्स ट्रेन के सामने आ भी गया तो भी उसकी जान अब बच जाएगी. इस तकनीक का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

स्विट्जरलैंड में रेल दुर्घटना से बचने का अनोखा तरीका हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्विट्जरलैंड की एक खास तकनीक दिखाई गई है. इस तकनीक को स्विट्जरलैंड में चलने वाले ट्राम पर आजमाया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्राम के ट्रैक पर पुतले को बांधा गया है. इतने में एक ट्राम उस ट्रैक पर आता है और जैसे ही पुतले से टकराने वाला होता है वैसे ही ट्राम के फ्रंट पर लगे एयरबैग खुल जाते हैं, जिसके बाद पुतले से टकराने के बाद भी न तो ट्राम को कोई हानि होती है और न ही पुतले को.

हर साल बढ़ रहा रेल दुर्घटना से मौतों का आंकड़ा

वीडियो में स्विट्जरलैंड की इस तकनीक के नमूने को देखकर हर कोई हैरान है. सोशल मीडिया पर अब लोग मांग कर रहे हैं कि इस तकनीक को ट्रेन पर भी लागू किया जाए.भारत की अगर बात करें तो आप पाएंगे कि रेल हादसों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं. देश में 2023 में 24,678 रेल दुर्घटनाओं में 21,803 लोग मारे गए, जिनमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुईं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

यूजर्स बोले, वाह क्या दिमाग लगाया है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो हर देश में होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा....क्या बात है, अगर ऐसी तकनीक मजबूती से लगाई जाए तो कोई रेल दुर्घटना में मरे ही नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या गजब का दिमाग लगाया है.

