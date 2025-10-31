Road Accident Viral Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी-2 में 16 एवेन्यू सोसाइटी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक कार ने बैक करते समय एक महिला को बुरी तरह कुचल दिया. हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई है. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों ने महिला को कार के नीचे से खींचा

ये हादसा रात के समय हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार रिवर्स गियर में थी और ड्राइवर ने कार को इतनी तेजी से बैक किया. इसी दौरान महिला कहीं जा रही होती है. कार का ड्राइवर कार को बहुत तेजी से बैक करता है, जिसके कारण महिला कार की चपेट में आ जाती है.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की Gaur City 2 की 16th Avenue सोसाइटी में दर्दनाक हादसा 🚨

कार ने महिला को बुरी तरह कुचल दिया. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि महिला कार के नीचे आ गई है. कार ड्राइवर ने तुंरत ब्रेक लगाया और कार को रोका, लेकिन तब तक महिला कार के नीचे आ गई थी. हादसे के बाद सोसाइटी में मौजूद आसपास के लोग दौड़कर महिला को बचाने आए.

हादसे में महिला के दोनों पैर टूट गए

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि सब महिला को कार के नीचे से निकालने में लग गए. जानकारी के मुताबिक, हादसे में महिला के दोनों पैर बुरी तरह टूट गए और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे के बारे में पुलिस को सूचना दी गई या नहीं.

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए और कहा कि सोसाइटी में कार की स्पीड को कम रखना चाहिए साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए.