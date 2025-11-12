(Source: Poll of Polls)
सोफे पर नाचते-नाचते 'खलनायक' बन गया गंजा लड़का, वीडियो देख आपकी भी छूट जाएगी हंसी
इंटरनेट की दुनिया में मजेदार वीडियोज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. लोग अपने फोन में बैठे-बैठे ही पूरी दुनिया की मस्ती देख लेते हैं. ऐसे में अब एक और वीडियो सामने आया है.
आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है. कभी किसी का डांस वायरल हो जाता है, तो कभी किसी की अजीब हरकत लोगों का ध्यान खींच लेती है. इंटरनेट की दुनिया में मजेदार वीडियोज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. लोग अपने फोन में बैठे-बैठे ही पूरी दुनिया की मस्ती देख लेते हैं. ऐसे में अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
वीडियो में क्या है खास?
इस वायरल वीडियो में एक लड़का सोफे पर चढ़कर डांस करता हुआ दिखाई देता है. वहीं शुरू में वह किसी गाने पर मजे से डांस कर रहा होता है, सिर पर कपड़ा डालकर, चेहरे को ढंककर वह मस्ती में झूम रहा होता है. देखने वालों को लग रहा होता है कि ये कोई आम डांस वीडियो है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सबकी हंसी छूट जाती है!.
डांस करते-करते वह लड़का अचानक इतनी जोश में आ जाता है कि सिर से कपड़ा हट जाता है और सामने आता है उसका चमकता हुआ गंजा सिर, बस फिर क्या था जो लोग वीडियो देख रहे थे, वो ठहाकों से हंसने लगते हैं. किसी ने इसे खलनायक वाला स्टाइल कहा तो किसी ने लिखा भाई, ये तो डांस में ही खलनायक बन गया.
सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और X पर वायरल हुआ, लोगों के मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा भाई, ऐसा सीन पहली बार देखा. तो किसी ने मजाक में कहा सोफे पर डांस तो देखा था, लेकिन गंजापन का ऐसा ट्विस्ट नहीं देखा. एक यूजर ने लिखा ये है असली एंटरटेनमेंट बॉलीवुड के हीरो भी शरमा जाएं.वीडियो को देखकर लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ तो वीडियो के डायलॉग्स बना रहे हैं, तो कुछ इसे मीम्स में बदल रहे हैं. यह गंजा लड़का भी अपने फनी डांस और अनोखे एक्सप्रेशन की वजह से अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है. लोग कह रहे हैं भाई, तू तो सच में खलनायक नहीं, बल्कि फन-नायक’ है, इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और अब यह हर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है.
