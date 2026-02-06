Video: सड़क पर 'काल' बनी तेज रफ्तार Cab, तिराहे पर बिछा दी मौत की चादर, खुद देख लो वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसों से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो लोगों की लापरवाही को उजागर करते हैं तो कुछ दिल दहला देने वाले होते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सड़क पर कई कारों को टक्कर मार देती है. इसके बाद एक कार शख्स को कुचल देती है.

जानकारी के मुताबिक, कैब चालक ने बिना ध्यान दिए तेज गति से कार चलाते हुए कई दूसरी कारों को टक्कर मार दी. इसके बाद एक कार स्कूटर को जोरदार टक्कर मार देती है. यह घटना एक चौराहे के पास हुई, जहां आमतौर पर सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की चेतावनी दी जाती है.

इस भीषण हादसे में 50 साल के स्कूटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा और दुख दोनों देखने को मिल रहा है.

#Bengaluru, Jigani Industrial 🚨⚠️



Swift Cab driver #overspeeding, rearended Tata Altroz & Alto around #intersection



50 year old scooter rider no more… Is it really worth to #drive this way at the cost of other road users?@DriveSmart_IN @dabir @InfraEye @RCBengaluru pic.twitter.com/aIdEZXu0V4 — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) February 5, 2026

यूजर्स ने हादसे पर जताई चिंता

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस हादसे पर अपनी नाराजगी और दुःख व्यक्त किया है. कई लोगों ने लिखा कि रब न करें, ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे. एक यूजर ने चालक की लापरवाही को निंदनीय बताया और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन कितना नाजुक है और एक क्षणिक लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है.