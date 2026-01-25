हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पांच महीने बाद घर लौटी प्यारी बिल्ली Filou! सफर, बिछड़ना और फिर मिलना, कहानी जिसने सबको रुला दिया

कॉफी लेने जाते समय उन्होंने गाड़ी की एक खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी. उन्हें लगा कि Filou गाड़ी के अंदर ही कहीं सो रही होगी, जैसा वह अक्सर करती थी. लेकिन उसी समय Filou चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानियां लिख देती है, जो किसी फिल्म से कम नहीं होतीं. यह कहानी है एक छोटी सी बिल्ली Filou की, जो अपने मालिकों से बिछड़ गई थी और पूरे पांच महीने बाद चमत्कारिक तरीके से फिर अपने घर लौट आई. यह कहानी सिर्फ एक बिल्ली की नहीं, बल्कि प्यार, उम्मीद और किस्मत की भी है. फ्रांस के ओलोंजाक शहर में रहने वाले पैट्रिक और एवलीन सायर अपनी पालतू बिल्ली Filou से बहुत प्यार करते हैं. Filou उनके परिवार का हिस्सा थी. अगस्त 2025 की शुरुआत में यह परिवार स्पेन के एब्रो डेल्टा घूमकर वापस अपने घर लौट रहा था. रास्ते में उन्होंने स्पेन के कैटलोनिया इलाके में एक रेस्ट एरिया पर गाड़ी रोकी ताकि कॉफी पी सकें.

एक छोटी सी गलती और बिछड़ गई Filou

कॉफी लेने जाते समय उन्होंने गाड़ी की एक खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी. उन्हें लगा कि Filou गाड़ी के अंदर ही कहीं सो रही होगी, जैसा वह अक्सर करती थी. लेकिन उसी समय Filou चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई. पैट्रिक और एवलीन को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ और वे अपनी यात्रा जारी रखते रहे. कई घंटे बाद जब वे फ्रांस के ऑड इलाके में लेक जुआरेस के पास रुके, तब उन्हें पता चला कि Filou गाड़ी में नहीं है. उन्होंने पूरी गाड़ी छान मारी, खाना रखकर बुलाया, लेकिन Filou कहीं नहीं मिली. तब उन्हें समझ आया कि उनकी प्यारी बिल्ली खो गई है.

उम्मीद की तलाश और निराशा

अगले दिन दोनों फिर उसी रेस्ट एरिया में लौटे जहां उन्होंने आखिरी बार Filou को देखा था. उन्होंने उसे आवाज दी, लोगों से पूछा, जानवरों की मदद करने वाली संस्था से संपर्क किया और पुलिस में भी जानकारी दी. 19 अगस्त को उन्हें खबर मिली कि उसी इलाके में काली और सफेद रंग की एक बिल्ली देखी गई है. यह सुनकर उनके दिल में फिर उम्मीद जागी. वे दोबारा वहां पहुंचे, रात भी वहीं बिताई, लेकिन Filou फिर नहीं मिली. कई तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन कोई भी Filou नहीं थी.

पांच महीने बाद हुआ चमत्कार

लेकिन 9 जनवरी 2026 को उनकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई. ओलोंजाक के पास ही होम्प्स नाम के गांव की एक महिला हेलेन ने उन्हें फोन किया. उसने बताया कि एक कमजोर और ठंडी से कांपती बिल्ली उसके घर के पास आई थी. हेलेन ने बिल्ली को डॉक्टर के पास ले गई. वहां डॉक्टर ने उसके शरीर में लगा माइक्रोचिप स्कैन किया. उसी माइक्रोचिप से पता चला कि यह बिल्ली पैट्रिक और एवलीन की Filou है. फोन नंबर पुराने हो चुके थे, लेकिन पता सही था. हेलेन ने मेहनत करके उनके घर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया.

फिर मिला परिवार

जैसे ही पैट्रिक Filou को देखने पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू आ गए. Filou पतली हो गई थी, लेकिन वह जिंदा थी और सुरक्षित थी. पांच महीने का बिछड़ना खत्म हो चुका था. Filou फिर अपने घर लौट आई थी. यह कहानी सिखाती है कि प्यार सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं. और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए. क्योंकि कभी कभी चमत्कार सच में हो जाते हैं.

यूजर्स बोले, पालतू जानवर भी परिवार का हिस्सा होते हैं

सोशल मीडिया पर इस भावुक कहानी को लेकर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा…किस्मत हो तो ऐसी, पांच महीने बाद भी अपनों तक पहुंच ही गई. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया…माइक्रोचिप सच में जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी है. एक और यूजर ने लिखा…पालतू जानवर परिवार का हिस्सा होते हैं, ये कहानी दिल छू गई. पोस्ट को @AlainCaucheteux नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 25 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Embed widget