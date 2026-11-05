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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल

'मैं अरब से ज्यादा ''मानद भारतीय'' हूं', मिशिगन के नए सीनेटर अब्दुल अल सैयद का वीडियो वायरल

मिशिगन के नए सीनेटर डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद ने भारत के कनेक्शन को लेकर एक प्रतिक्रिया दी थी, जिसकी क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है. मध्यावधि चुनाव में जीतने के बाद पहले मुस्लिम सीनेटर बने हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Nov 2026 08:48 PM (IST)
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मिशिगन में अमेरिकी सीनेट की दौड़ में डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद का भारत से कनेक्शन है. अब इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है. सैयद ने कहा कि वह एक मानद भारतीय यानी हॉनोरेरी इंडियन हैं साथ ही वह अरब से ज्यादा भारतीय हो सकते हैं. 

अल सैयद की पत्नी सारा जुकाकू भारतीय मूल के परिवार से हैं. इनका रिश्ता कर्नाटक के भटकल से है. सैयद ने दो महीने पहले एक इंटरव्यू में अपने भारतीय कनेक्शन से जुड़ी चर्चा की थी. उन्होंने भारत की यात्रा के अनुभव को याद करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति में रचे बसे धैर्य की अहमियत समझ आई. 

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Exxodus Pictures के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक मानद भारतीय हूं. भारतीय संस्कृति में एक ऐसा धैर्य है, जिसे मैंने भारत जाकर जाना. वहां एक अरब लोगों के बीच होते हैं. वहां कोई काम जल्दी नहीं होता. 

दो दशक से साउथ इंडियन फैमिली का दामाद: अब्दुल अल सैयद

उन्होंने कहा कि दो दशक से साउथ इंडियन फैमिली के दामाद होने की वजह से वह अरब से ज्यादा भारतीय हो गए हैं. सैयद ने कहा, 'मैं 20 साल से एक दक्षिण भारतीय परिवार से जुड़ा हूं. हो सकता है कि मैं अरब से ज्यादा भारतीय हो गया हूं. लोग अरबों के मुकाबले देसी लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं.'

'मैं पूरी जिंदगी देसी महिलाओं से घिरा रहा'

इसके अलावा उन्होंने मजाक में कहा कि वह पूरी जिंदगी देसी महिलाओं से घिरे रहे. मेरी दो देसी बेटियां और एक देसी पत्नी है. मिशिगन सीनेट की दौड़ में अल सैयद ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराया है.

सैयद की पत्नी एक मनोचिकित्सक हैं. वह मिशिगन में पैदा हुईं. पली बढ़ीं. उनका परिवार भारतीय मूल का है. वह भटकल से हैं. यह एक तटीय शहर है. इनकी शादी साल 2006 में हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं. एमाली और सेरीन. वे मिशिगन के एन ऑर्बर में रहते हैं. सारा और अल सैयद की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी. जहां वे दोनों छात्र थे.

सारा ने ऑक्सफोर्ड से हायर एजुकेशन लिया है. 2015 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैगेलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स से अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की. सारा के दादा जुकाकू शमसुद्दीन एक जाने मानें वकील और राजनीतिक हस्ती थे. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बीडी जत्ती के नेतृत्व में पूर्व मैसूर राज्य में वित्त उप मंत्री के रूप में कार्य किया था.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 05 Nov 2026 08:48 PM (IST)
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