हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp के इन 5 तरीकों से हर महीने कमा सकते हैं लाखों रूपए, जानिए पूरी जानकारी

WhatsApp के इन 5 तरीकों से हर महीने कमा सकते हैं लाखों रूपए, जानिए पूरी जानकारी

Whatsapp: आज के डिजिटल दौर में WhatsApp सिर्फ चैटिंग या वीडियो कॉल का जरिया नहीं रहा बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आप हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Nov 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp: आज के डिजिटल दौर में WhatsApp सिर्फ चैटिंग या वीडियो कॉल का जरिया नहीं रहा बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आप हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं. सही रणनीति और थोड़ी समझदारी के साथ WhatsApp का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति घर बैठे अच्छी कमाई कर सकता है. आइए जानते हैं ऐसे पांच बेहतरीन तरीके जिनसे आप WhatsApp के जरिए अपनी कमाई की शुरुआत कर सकते हैं.

WhatsApp Business से शुरू करें अपना छोटा बिजनेस

WhatsApp Business छोटे कारोबारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर आपका कोई छोटा या मझोला बिज़नेस है जैसे कपड़े, ज्वेलरी, होम डेकोर या फूड डिलीवरी तो आप अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग बनाकर ग्राहकों को सीधे WhatsApp के जरिए बेच सकते हैं. यहां ग्राहक से बातचीत, ऑर्डर लेना और पेमेंट लिंक भेजना सब कुछ एक ही ऐप से हो जाता है. सही मार्केटिंग के साथ यह बिजनेस हर महीने लाखों की कमाई दे सकता है.

एफिलिएट मार्केटिंग से घर बैठे कमाएं पैसे

आज कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Flipkart और Meesho एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं. आप इन वेबसाइट्स से जुड़कर उनके प्रोडक्ट्स के लिंक WhatsApp ग्रुप्स या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए शेयर कर सकते हैं. जब कोई व्यक्ति आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है. अगर आपकी रीच ज्यादा है और लोग आप पर भरोसा करते हैं तो यह तरीका आपको महीने में 50 हजार से लेकर लाखों रुपये तक की आय दे सकता है.

डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्रमोशन

कई छोटे ब्रांड और स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स की तलाश में रहते हैं. आप WhatsApp ग्रुप्स और कम्युनिटीज में इन ब्रांड्स के लिए प्रमोशन का काम कर सकते हैं. बदले में कंपनियां आपको भुगतान करती हैं. इस तरह आप अपने मोबाइल नंबर और नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिना किसी निवेश के अच्छी कमाई कर सकते हैं.

WhatsApp चैनल से करें कंटेंट शेयरिंग और कमाई

Meta ने हाल ही में WhatsApp Channels की शुरुआत की है जहां लोग अपने चैनल बनाकर कंटेंट शेयर कर सकते हैं. अगर आप किसी विषय जैसे टेक्नोलॉजी, फिटनेस, न्यूज़ या एजुकेशन पर जानकारी साझा करते हैं और आपके चैनल पर हजारों फॉलोअर्स हैं तो ब्रांड्स आपसे प्रमोशन के लिए संपर्क करते हैं. इस तरह आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट के जरिए पैसा कमा सकते हैं.

ऑनलाइन कोर्स और ट्रेनिंग बेचें

अगर आपके पास किसी विषय में विशेषज्ञता है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, या भाषा सिखाना तो आप WhatsApp के माध्यम से अपने कोर्स बेच सकते हैं. एक ग्रुप बनाकर आप अपने स्टूडेंट्स को कोर्स मटेरियल, वीडियो लेक्चर और असाइनमेंट भेज सकते हैं. सही प्लानिंग के साथ यह तरीका हर महीने लाखों की इनकम दे सकता है.

यह भी पढ़ें:

YouTube क्रिएटर्स की कमाई होगी डबल, इस नए AI फीचर से काम हो जाएगा आसान, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 01 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI Online Income
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
स्पोर्ट्स
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर
हेल्थ
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget