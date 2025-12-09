Year Ender 2025: ऐप्पल से लेकर ओप्पो तक, इन कंपनियों ने लॉन्च किए एक लाख से अधिक कीमत वाले फोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: पिछले कुछ समय से भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में प्रीमियम फोन की डिमांड बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए मोबाइल कंपनियां धाकड़ फीचर्स वाले महंगे फोन लॉन्च करने लगी हैं. सैमसंग और ऐप्पल समेत कई कंपनियों ने इस साल भारत में एक लाख से अधिक कीमत वाले नए फोन लॉन्च किए थे. आइए एक नजर डालते हैं कि किस कंपनी ने कौन-सा प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में उतारा और उनमें क्या-क्या फीचर्स हैं.

Samsung Galaxy S25 Ultra

सैमसंग ने साल की शुरुआत में Samsung Galaxy S25 Ultra को लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये है और यह कई शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें 6.9 इंच का QHD+ Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. Snapdragon 8 Elite चिपसेट वाले इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है और इसके रियर में 200MP प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है.

Xiaomi 15 Ultra

चीनी कंपनी शाओमी ने मार्च में यह प्रीमियम फोन लॉन्च किया था. इसमें 6.73 इंच का LTPO AMOLED, QHD+ 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. कंपनी ने इसे Snapdragon 8 Elite चिपसेट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5410 mAh की बैटरी से लैस किया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP वाला क्वाड कैमरा सेटअप है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है. अभी कंपनी की वेबसाइट पर यह 1.09 लाख रुपये में लिस्टेड है.

iPhone 17 Pro Max

ऐप्पल ने सितंबर में अपने फ्लैगशिप मॉडल iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया था. शानदार अपग्रेड के साथ आए इस आईफोन में 6.9 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. ऐप्पल के लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट से लैस इस फोन के रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए फ्रंट में 18 MP कैमरा लगा है. इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये है.

Oppo Find X9 Pro

ओप्पो ने पिछले महीने अपने प्रीमियम डिवाइस Oppo Find X9 Pro को 6.78 इंच के AMOLED डिस्प्ले है के साथ लॉन्च किया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिपसेट वाला यह फोन 7,500mAh की दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था. इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200MP का टेलीफोटो सेंसर दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP कैमरा लगा हुआ है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये है.

