Year-Ender 2025: साल 2025 में सोशल मीडिया सिर्फ अपडेट्स और रील्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक ऐसी डिजिटल गैलरी में बदल गया, जहां लोग खुद को अलग-अलग रूपों और दुनियाओं में देखने लगे. कहीं एनीमे जैसी दुनिया दिखी तो कहीं पुराने स्टूडियो फोटोज की झलक. कहीं लोग एक्शन फिगर बने नजर आए, तो कहीं 3D अवतार. इन सभी ट्रेंड्स के पीछे एक ही बड़ी ताकत थी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जो 2025 में तकनीक से आगे बढ़कर संस्कृति का हिस्सा बन गई.

इन ट्रेंड्स की खास बात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि यह भी कि कैसे ये तेजी से भारत में आम बातचीत का हिस्सा बन गए. कल्पना, यादों और पहचान की सीमाएं धुंधली हो गईं और ऑनलाइन कहानी कहने का तरीका ही बदल गया. आइए नजर डालते हैं उन AI ट्रेंड्स पर जिन्होंने 2025 में सोशल मीडिया पर राज किया.

Ghibli स्टाइल का जादू

मार्च के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक नरम, सुकून भरी दुनिया छा गई. हल्के रंगों वाला आसमान, सुनहरी धूप, बड़ी-बड़ी आंखें और सपनों जैसे शहर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को Studio Ghibli की एनिमेटेड फिल्मों की तरह देखने लगे. चाय की दुकान, पालतू जानवर, शादी की तस्वीरें या बचपन की यादें सब कुछ एक एनिमेशन सीन जैसा लगने लगा.

इस ट्रेंड को रफ्तार मिली जब ChatGPT में GPT-4o के जरिए इमेज जनरेशन आसान हो गई. बिना किसी डिजाइन स्किल के, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालकर लोग अपनी तस्वीरों को पेंटिंग जैसे फ्रेम में बदलने लगे. भारत में जब क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और ब्रांड्स ने इसे अपनाया तो यह Instagram से लेकर WhatsApp और LinkedIn तक फैल गया. यह सिर्फ एक विजुअल ट्रेंड नहीं था बल्कि भागदौड़ भरी जिंदगी में ठहराव और सादगी की तलाश का प्रतीक बन गया.

एक्शन फिगर बनते लोग

जहां Ghibli ट्रेंड ने इंटरनेट को मुलायम बनाया वहीं AI एक्शन फिगर ट्रेंड ने उसे बोल्ड और ड्रामेटिक रूप दे दिया. आम लोग, बिजनेस लीडर्स और इंफ्लुएंसर्स खुद को खिलौनों की तरह पैक्ड, नाम प्लेट और एक्सेसरीज़ के साथ देखने लगे. पहली नजर में ये तस्वीरें असली टॉय प्रोडक्ट जैसी लगती थीं.

अप्रैल 2025 में इस ट्रेंड ने रफ्तार पकड़ी जब ChatGPT की इमेज जनरेशन से लोग खुद को सुपरहीरो, कॉरपोरेट बॉस या पॉप आइकन के रूप में पेश करने लगे. भारत में जब बड़े नामों ने अपनी AI डॉल शेयर की तो यह सिर्फ मीम नहीं रहा बल्कि डिजिटल पहचान और प्राइवेसी पर चर्चा का विषय बन गया.

विंटेज साड़ी लुक का दौर

सितंबर आते-आते सोशल मीडिया पर ऐसा लगा जैसे लोग समय में पीछे चले गए हों. सॉफ्ट लाइटिंग, साड़ी में सजी महिलाएं, साइड पार्टेड बाल और 60-70 के दशक जैसी भावनाएं ये तस्वीरें किसी पुराने एल्बम से निकली हुई लगती थीं. इस ट्रेंड को खास बनाया Google Gemini 2.5 Flash Image मॉडल जिसे लोग प्यार से Nano Banana कहने लगे.

इस AI टूल से लोग अपनी मॉडर्न सेल्फी को विंटेज इंडियन पोर्ट्रेट में बदलने लगे. भारत में इस ट्रेंड ने गहरी सांस्कृतिक छाप छोड़ी. लोग अपनी मां-दादी की यादों, पुराने फैशन और सिनेमा के सुनहरे दौर को इन तस्वीरों से जोड़ने लगे जिससे यह ट्रेंड सिर्फ विजुअल नहीं बल्कि भावनात्मक बन गया.

3D फिगर बने डिजिटल अवतार

2025 में एक और मजेदार ट्रेंड था 3D डिजिटल फिगर. सोशल मीडिया पर लोग खुद के छोटे-छोटे अवतार शेयर करने लगे, जो ऑफिस डेस्क, जिम या शादी के कपड़ों में खड़े नजर आते थे. ये असली खिलौने नहीं थे बल्कि AI से बने डिजिटल फिगर थे.

Nano Banana की मदद से बने ये अवतार इतने रियल लगते थे कि 3D प्रिंट होने के लिए तैयार दिखते थे. भारत में यह ट्रेंड तेजी से फैला और लोगों ने इसे अपनी डिजिटल पहचान के नए रूप की तरह अपनाया.

तस्वीरों में लौट आए अपने लोग

साल 2025 का सबसे भावुक AI ट्रेंड तब सामने आया, जब लोग पुरानी तस्वीरों में अपने दिवंगत माता-पिता या रिश्तेदारों को जोड़ने लगे. शादी, जन्मदिन या पारिवारिक फोटो में वो चेहरे फिर से नजर आने लगे जो कभी साथ थे.

भारत में परिवार और रिश्तों की अहमियत के चलते यह ट्रेंड लोगों के दिल को छू गया. कुछ ने इसे सुकून देने वाला माना, तो कुछ ने इसके नैतिक पहलुओं पर सवाल उठाए. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह ट्रेंड दिखाता है कि 2025 में AI सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि भावनाओं को भी नया रूप दे रहा था.

