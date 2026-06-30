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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीट्रेंड को फॉलो कर Wired Earbuds ले रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें इनके झंझट

ट्रेंड को फॉलो कर Wired Earbuds ले रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें इनके झंझट

Wired Earphone Disadvantages: वायर्ड ईयरफोन फिर से चलन में आ गया है. अब सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग फिर से इसे यूज करने लगे हैं. हालांकि, इसके कुछ झंझट भी हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jun 2026 09:44 AM (IST)
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  • अलग-अलग फोन के साथ संगतता की समस्या रहती है।

Wired Earphone Disadvantages: वायर्ड ईयरफोन फिर से ट्रेंड में आ गए हैं. बीच में ब्लूटूथ ईयरबड्स का चलन बढ़ा था, लेकिन अब फिर से सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग वायर्ड ईयरफोन यूज करने लगे हैं. वायर्ड ईयरफोन के कई फायदे हैं. ऑडियो क्वालिटी से लेकर बैटरी का झंझट न होने समेत इनके कई फायदे हैं और यही वजह है कि लोग फिर से इनका इस्तेमाल करने लगे हैं. हालांकि, इनके कई नुकसान भी हैं, जिनकी जानकारी होना जरूरी है. अगर वायर्ड ईयरफोन खरीद रहे हैं तो इन्हें दिमाग में रखना जरूरी है.

वायर का उलझना

वायर्ड ईयरफोन का सबसे बड़ा झंझट वायर का उलझना है. हालांकि, कई लोग यूज करने के बाद ईयरफोन को संभालकर रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें सीधा ही रख देते हैं. इसलिए जब इन्हें दूसरी बार बैग या पॉकेट से निकला जाता है तो वायर उलझ जाते हैं और इन्हें अनटैंगल करना झंझट वाला काम हो जाता है. ब्लूटूथ ईयरबड्स के मामले में ऐसी दिक्कत नहीं रहती. 

मोबिलिटी की दिक्कत

वायर्ड ईयरफोन के साथ यह बड़ी दिक्कत मोबिलिटी को लेकर है. ब्लूटूथ ईयरबड्स लगाकर आप घर में कहीं भी घूम सकते हैं और मोबाइल को साथ रखने की जरूरत नहीं होती. आप एक कमरे में फोन रखकर दूसरे कमरे में बैठे-बैठे म्यूजिक और पॉडकास्ट आदि सुन सकते हैं, लेकिन वायर्ड ईयरफोन के साथ यह फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है. वायर्ड ईयरफोन यूज करते समय आपको फोन पॉकेट में रखना जरूरी है. इसमें मोबिलिटी की फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती. 

ड्यूरैबिलिटी

वायर्ड ईयरफोन की ड्यूरैबिलिटी का भी झंझट रहता है. वायर मुड़ने और कई बार खींचने के कारण यह डैमेज हो सकता है. जहां से वायर मुड़ती है, वहां से यह जल्दी टूटने लगती है. इस कारण म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. इससे बचने के लिए हैंडलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ऐसा न करने पर वायर्ड ईयरफोन खराब हो सकते हैं.

कंपैटिबिलिटी

कंपैटिबिलिटी को लेकर भी दिक्कत रहती है. अलग-अलग फोन में अलग-अलग हेडफोन जैक होते हैं. उदाहरण के तौर पर एंड्रॉयड  फोन में 3.5mm जैक मिल जाता है, लेकिन ऐप्पल आईफोन में यह काम नहीं करता. इसलिए अगर कोई एंड्रॉयड और आईफोन यूज करता है तो उसे अलग-अलग ईयरफोन यूज करने पड़ते हैं. इस तरह कंपैटिबिलिटी को लेकर भी झंझट रहता है. वायर्ड ईयरबड्स के मामले में यह दिक्कत नही होती. ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में यह दिक्कत नहीं होती और इसे एंड्रॉयड और आईफोन के साथ यूज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jun 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Wired Earphone
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