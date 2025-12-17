हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन खरीदना हो जाएगा महंगा? ग्लोबल RAM की कमी से बढ़ सकती हैं फोन की कीमतें, अभी जानिए सब कुछ

स्मार्टफोन खरीदना हो जाएगा महंगा? ग्लोबल RAM की कमी से बढ़ सकती हैं फोन की कीमतें, अभी जानिए सब कुछ

Smartphone Price Hike: अगर आप आने वाले समय में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Price Hike: अगर आप आने वाले समय में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है. इसकी वजह कोई नया टैक्स या ब्रांड की मनमानी नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ती AI की मांग और उससे पैदा हुई RAM की कमी है. हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि मोबाइल कंपनियां बढ़ती लागत का असर सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं.

AI बूम ने क्यों बिगाड़ा गेम?

पिछले कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक इंडस्ट्री की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल दी हैं. Google, Microsoft और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियां अपने AI सिस्टम और डेटा सेंटर्स के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर खरीद रही हैं. इन सिस्टम्स को चलाने के लिए हाई-क्वालिटी RAM और स्टोरेज की जरूरत होती है जो आम स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी से कहीं ज्यादा महंगी और एडवांस होती है. यही वजह है कि मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अब आम उपभोक्ताओं के बजाय AI और एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं.

RAM की कमी का सीधा असर फोन की कीमतों पर

दुनिया की बड़ी मेमोरी कंपनियों में शामिल Micron ने हाल ही में अपने कंज्यूमर-फोकस्ड ब्रांड को बंद करने का फैसला लिया. कंपनी का साफ कहना है कि AI कंपनियों को मेमोरी सप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां मुनाफा भी ज्यादा है. इसी तरह Samsung और SK Hynix जैसी कंपनियां भी हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) पर फोकस बढ़ा रही हैं.

नतीजा यह है कि आम स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली RAM की सप्लाई सीमित होती जा रही है. पिछले कुछ महीनों में RAM की कीमतें पहले ही दोगुनी से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और जानकारों का मानना है कि यह संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है.

बाजार में दिखने लगे हैं इसके संकेत

इस बदलाव का असर अब सीधे बाजार में नजर आने लगा है. कुछ कंपनियों ने अपने फोन की कीमतों में चुपचाप इजाफा कर दिया है. उदाहरण के तौर पर, Oppo का एक मिड-रेंज स्मार्टफोन जो लॉन्च के वक्त एक तय कीमत पर आया था, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कीमत में बिक रहा है.

इसी तरह Samsung के एक पॉपुलर बजट फोन के ज्यादा RAM वाले वेरिएंट की उपलब्धता कम हो गई है जबकि कम RAM वाला मॉडल ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है. ये छोटे-छोटे बदलाव इस बात का संकेत हैं कि कंपनियां बढ़ती मेमोरी लागत को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं.

क्या Apple भी बढ़ाएगा iPhone की कीमत?

कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि आने वाले iPhone मॉडल्स की कीमत बढ़ सकती है. हालांकि फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा. माना जा रहा है कि Apple ने मेमोरी संकट गहराने से पहले ही अपने प्रोडक्शन की योजना बना ली थी जिससे उसे थोड़ी राहत मिल गई है. लेकिन अगर यह संकट लंबे समय तक चला तो प्रीमियम ब्रांड भी इससे पूरी तरह बच नहीं पाएंगे.

आगे और कितने महंगे हो सकते हैं फोन?

टेक इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले सालों में स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद कम है. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 के बाद कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खासकर फ्लैगशिप फोन 7 से 10 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं जबकि मिड-रेंज और बजट सेगमेंट में भी कीमतों में साफ इजाफा संभव है.

इतना ही नहीं, आने वाले समय में कंपनियां लागत कम रखने के लिए बजट और मिड-रेंज फोन्स में ज्यादा RAM देने से भी बच सकती हैं. यानी 8GB RAM को ही नए स्टैंडर्ड की तरह पेश किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

TECH EXPLAINED: क्या होता है E-Waste? जानिए कैसे इस कूड़े को किया जाता है खत्म

Published at : 17 Dec 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smartphone Price Hike Global RAM Shortage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
गुजरात
सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी
सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

Trump के 50% Tariffs Fail , November में India का Export Blast | Trade Deficit Lowest | Paisa Live
Insurance Companies के लिए बड़ा Game-Changer Bill | India में Foreign Investment का रास्ता साफ
Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
गुजरात
सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी
सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
जनरल नॉलेज
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम
ट्रेंडिंग
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
चूल्हे पर महाराष्ट्रियन डिश थालीपीठ बनाती नजर आई IAS की बीवी, यूजर्स पूछने लगे- कश्मीरी लड़की ने कैसे सीखी इतनी अच्छी मराठी?
शिक्षा
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
हाइड्रोजन ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी ज्यादा मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget