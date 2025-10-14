देश में सबसे सस्ती स्मार्टफोन मार्केट कहां हैं? जानिए कितने सस्ते मिलते हैं डिवाइस

Cheapest Smartphone Market: भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है. हर महीने लाखों मोबाइल फोन्स बिकते हैं सस्ते से लेकर प्रीमियम तक. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ शहरों में मोबाइल फोन्स बाकी जगहों के मुकाबले काफी सस्ते मिलते हैं? इन जगहों को “भारत की सबसे सस्ती स्मार्टफोन मार्केट” कहा जा सकता है जहां पुराने और नए दोनों ही तरह के डिवाइस बेहतरीन कीमत पर मिल जाते हैं.

दिल्ली की गफ्फार मार्केट

अगर बात की जाए देश की सबसे सस्ती मोबाइल मार्केट की तो दिल्ली की गफ्फार मार्केट (करोल बाग) का नाम सबसे पहले आता है. यहां आपको हर ब्रांड के स्मार्टफोन्स चाहे वो Samsung हो, Redmi, Realme या iPhone बेहद कम कीमत में मिल जाएंगे.

इस मार्केट की खासियत है कि यहां ओपन बॉक्स, रिफर्बिश्ड और सेकंड हैंड फोन्स भी शानदार कंडीशन में मिलते हैं जो नए फोन से 30–50% तक सस्ते होते हैं. उदाहरण के लिए, अगर किसी फोन की नई कीमत 20,000 रुपये है तो वही फोन यहां 11,000–13,000 रुपये में खरीदा जा सकता है.

मुंबई की मनीष मार्केट और क्रॉफर्ड मार्केट

मुंबई की मनीष मार्केट और क्रॉफर्ड मार्केट भी स्मार्टफोन डील्स के लिए मशहूर हैं. यहां मोबाइल्स के साथ-साथ एक्सेसरीज़ जैसे चार्जर, केबल, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड बेहद सस्ते मिलते हैं. यहां कई थोक व्यापारी (wholesalers) भी हैं जो bulk में फोन बेचते हैं. अगर आप एक साथ 2–3 फोन खरीदते हैं तो कीमत और भी कम हो जाती है.

कोलकाता की चांदनी चौक और फैंसी मार्केट

पूर्वी भारत में कोलकाता की चांदनी चौक और फैंसी मार्केट मोबाइल शॉपिंग के लिए जानी जाती हैं. यहां पुराने और रिपेयर किए गए स्मार्टफोन्स इतने सस्ते मिलते हैं कि कभी-कभी उनकी कीमत 5,000 रुपये से भी कम होती है. इसके अलावा, यहां कई दुकानें EMI या एक्सचेंज ऑफर भी देती हैं जिससे ग्राहक बिना ज्यादा खर्च किए नया फोन ले सकते हैं.

चेन्नई और हैदराबाद की टेक्नो मार्केट्स

दक्षिण भारत में चेन्नई की रिची स्ट्रीट और हैदराबाद की कोटी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां चीन और ताइवान से आए लो-कॉस्ट स्मार्टफोन्स, रिफर्बिश्ड iPhones और बजट एंड्रॉयड मॉडल्स मिलते हैं. इन मार्केट्स में मोलभाव (bargaining) का चलन खूब है और थोड़ी बातचीत से आप फोन की कीमत 1,000–2,000 रुपये तक घटा सकते हैं.

ऑनलाइन सेल्स से भी सस्ते

दिलचस्प बात यह है कि कई बार ये ऑफलाइन मार्केट्स Flipkart या Amazon की सेल से भी सस्ते दाम में फोन उपलब्ध कराती हैं. चूंकि दुकानदार सीधे डिस्ट्रीब्यूटर्स से स्टॉक लेते हैं इसलिए बीच का कमीशन खत्म हो जाता है और ग्राहक को कम दाम में डिवाइस मिल जाता है.

