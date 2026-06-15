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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Web पर ग्रुप के लिए भी आ गया ऑडियो-वीडियो कॉल का ऑप्शन, अब नहीं रहेगी यह जरूरत

WhatsApp Web पर ग्रुप के लिए भी आ गया ऑडियो-वीडियो कॉल का ऑप्शन, अब नहीं रहेगी यह जरूरत

WhatsApp Web: व्हाट्सऐप अब अपने वेब वर्जन पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट ऐड कर रही है. यूजर बिना ऐप डाउनलोड किए वेब वर्जन से एक साथ 32 लोगों को ऑडियो-वीडियो कॉल कर पाएंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 02:56 PM (IST)
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  • WhatsApp Web पर अब ऑडियो-वीडियो कॉल का सपोर्ट आया।
  • ग्रुप कॉल में अधिकतम 32 सदस्य एक साथ जुड़ सकेंगे।
  • वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करने का विकल्प भी उपलब्ध।
  • कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी, मेटा भी नहीं पढ़ेगा।

WhatsApp Web: अब लैपटॉप से WhatsApp के जरिए ऑडियो-वीडियो कॉल करने के लिए ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी. कंपनी अपने WhatsApp Web पर ऑडियो-वीडियो कॉल के लिए सपोर्ट रोलआउट कर चुकी है. हालांकि, सारे यूजर्स के लिए अभी यह फीचर नहीं आया है. इसी बीच कंपनी ने इस फीचर में ग्रुप का सपोर्ट भी ऐड कर दिया है. यानी अब इंडिविजुअल मेंबर के साथ-साथ वेब वर्जन से पूरे ग्रुप को एक साथ वॉइस और वीडियो कॉल की जा सकेगी. कुछ बीटा यूजर को इस फीचर की एक्सेस मिली है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसे बाकी यूजर के लिए भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा.

एक साथ 32 लोगों को की जा सकेगी कॉल

यह फीचर आने के बाद यूजर को ग्रुप चैट विंडो के ऊपर एक कॉल बटन नजर आएगी. इस पर टैप कर यूजर किसी ग्रुप या उसके मेंबर्स को कॉल कर पाएंगे. एक बार में अधिक से अधिक 32 मेंबर्स को एक साथ कॉल की जा सकेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, वेब वर्जन पर भी कॉलिंग एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होगी. इसमें सिग्नल प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा. यानी कॉल में शामिल लोगों के अलावा मेटा समेत कोई भी कॉल के कंटेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा. यूजर लिंक जनरेट कर बाकी पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट कर पाएंगे और उन्हें वेटिंग लिस्ट क्रिएट करने का भी मौका मिलेगा.

स्क्रीन शेयर करने का भी होगा ऑप्शन

इस फीचर में मोबाइल की तरह वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर करने का भी ऑप्शन होगा. इसकी मदद से डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स और दूसरा कंटेट शेयर किया जा सकता है. वॉइस कॉल के दौरान यह ऑप्शन काम नहीं करेगा. बाकी चीजों की बात करें तो कॉलिंग सपोर्ट रोल आउट होने के बाद कॉल नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगी. यूजर्स को चैट विंडो बंद होने के बाद भी ब्राउजर के अंदर ही वॉइस और वीडियो कॉल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए यूजर को सारे कंट्रोल दिए जाएंगे. इसके अलावा व्हाट्सऐप कॉल शेड्यूल करने का भी ऑप्शन दे सकती है.

किन यूजर्स को होगा फायदा?

यह अपडेट उन लोगों के लिए बहुत काम की साबित होगी, जो मुख्य तौर पर व्हाट्सऐप वेब को ही यूज करते हैं. कुछ विंडोज यूजर्स अभी भी ऐप डाउनलोड करने की बजाय व्हाट्सऐप को ब्राउजर के जरिए एक्सेस करते हैं. Linux यूजर के लिए यह और भी फायदेमंद हो जाएगी क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म के लिए व्हाट्सऐप की डेडिकेटेड ऐप नहीं है. यूजर्स अब ब्राउजर के जरिए ही ऐप वाले फीचर एक्सेस कर पाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
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