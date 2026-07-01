हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख रहा यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम

क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख रहा यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम

WhatsApp Username: व्हाट्सऐप पर यूजरनेम रिजर्व करने का फीचर लाइव हो गया है. हालांकि, कुछ यूजर्स के लिए यह अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है. ऐसे यूजर्स ऐप अपडेट कर चेक कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्हाट्सएप पर यूजरनेम आया, अब फोन नंबर ज़रूरी नहीं।
  • फीचर धीरे-धीरे रोलआउट; न मिलने पर व्हाट्सएप अपडेट करें।
  • सेटिंग्स में यूजरनेम आरक्षित करें; अद्वितीय बनाने हेतु सुझाव अपनाएं।

WhatsApp Username: मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर Username फीचर आ गया है. इसका फायदा यह होगा कि किसी से कनेक्ट होने के लिए अब आपको फोन नंबर नहीं देने पड़ेंगे और यूजरनेम से काम चल जाएगा. बता दें कि अभी यह फीचर पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है. अभी केवल यूजरनेम को रिजर्व करने की प्रोसेस शुरू हुई है. कई लोगों ने अपना यूजरनेम रिजर्व कर लिया है, जबकि कईयों के अकाउंट पर यह ऑप्शन नहीं आया है. आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका है और अपनी पसंद का यूजरनेम कैसे रिजर्व किया जा सकता है. 

यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन न दिखें तो करें यह काम

यूजरनेम रिजर्वेशन की प्रोसेस पूरी हफ्ते रोलआउट होती रहेगी. यही कारण है कि कुछ यूजर्स के अकाउंट में यह ऑप्शन आ गया है, जबकि कुछ को इंतजार करना पड़ रहा है. अगर आपके अकाउंट में यह ऑप्शन नहीं आया है तो व्हाट्सऐप को अपडेट कर लें. व्हाट्सऐप का कहना है कि अगर किसी यूजर को यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वह ऐप चेक करते रहें. चरणबद्ध तरीके से इसे सभी यूजर के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. 

कैसे रिजर्व करें यूजरनेम?

व्हाट्सऐप पर यूजरनेम रिजर्व करने का तरीका बड़ा आसान है. इसके लिए ऐप ओपन कर सेटिंग में जाएं और यहां दिख रहे अकाउंट सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको यूजरनेम का ऑप्शन दिख जाएगा. इसमें आप यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें एक जैसे दो यूजरनेम सेट नहीं हो सकते.

कैसे लें मनपसंद यूजरनेम?

व्हाट्सऐप पर कई यूजर्स को यूजरनेम सेट करते हुए दिक्कत आ रही है. कॉमन नेम वाले यूजर्स को खासकर इस समस्या से ज्यादा जूझना पड़ रहा है. दरअसल, व्हाट्सऐप ने सिक्योरिटी रीजन के चलते एक यूनिक नाम को एक ही यूजर के लिए सेट करने का ऑप्शन दिया है. इस कारण कई लोग अपनी पसंद का यूजरनेम सेट नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं तो कुछ ट्रिक्स आपके काम सकती हैं. आप अपने नाम में नंबर, डॉट, अंडरस्कोर आदि जोड़कर यूजरनेम सेट कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्रीफिक्स के तौर पर नाम के आगे प्रोफेशन या Official, Iam, OG, Real जैसे अक्षर जोड़कर भी अपना यूजरनेम बना सकते हैं. अगर यह तरीका काम नहीं आ रहा तो आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के यूजरनेम को भी WhatsApp के यूजरनेम के तौर पर सेट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

QR Code स्कैन करने का झंझट मिटेगा, अब लैपटॉप पर आसान तरीके से चला पाएंगे WhatsApp

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks WhatsApp TECH NEWS WhatsApp Username
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख रहा यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम
क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख रहा यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम
टेक्नोलॉजी
क्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला
क्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला खुलासा! सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने आधे से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं कर रहे काम
चौंकाने वाला खुलासा! सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने आधे से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं कर रहे काम
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल का पहला फोल्डबेल आईफोन कब होगा लॉन्च? सामने आ गई तारीख
ऐप्पल का पहला फोल्डबेल आईफोन कब होगा लॉन्च? सामने आ गई तारीख
Advertisement

वीडियोज

Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ट्रेंडिंग
Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget