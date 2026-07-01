क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख रहा यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप पर यूजरनेम आया, अब फोन नंबर ज़रूरी नहीं।

फीचर धीरे-धीरे रोलआउट; न मिलने पर व्हाट्सएप अपडेट करें।

सेटिंग्स में यूजरनेम आरक्षित करें; अद्वितीय बनाने हेतु सुझाव अपनाएं।

WhatsApp Username: मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर Username फीचर आ गया है. इसका फायदा यह होगा कि किसी से कनेक्ट होने के लिए अब आपको फोन नंबर नहीं देने पड़ेंगे और यूजरनेम से काम चल जाएगा. बता दें कि अभी यह फीचर पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है. अभी केवल यूजरनेम को रिजर्व करने की प्रोसेस शुरू हुई है. कई लोगों ने अपना यूजरनेम रिजर्व कर लिया है, जबकि कईयों के अकाउंट पर यह ऑप्शन नहीं आया है. आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका है और अपनी पसंद का यूजरनेम कैसे रिजर्व किया जा सकता है.

यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन न दिखें तो करें यह काम

यूजरनेम रिजर्वेशन की प्रोसेस पूरी हफ्ते रोलआउट होती रहेगी. यही कारण है कि कुछ यूजर्स के अकाउंट में यह ऑप्शन आ गया है, जबकि कुछ को इंतजार करना पड़ रहा है. अगर आपके अकाउंट में यह ऑप्शन नहीं आया है तो व्हाट्सऐप को अपडेट कर लें. व्हाट्सऐप का कहना है कि अगर किसी यूजर को यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वह ऐप चेक करते रहें. चरणबद्ध तरीके से इसे सभी यूजर के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

कैसे रिजर्व करें यूजरनेम?

व्हाट्सऐप पर यूजरनेम रिजर्व करने का तरीका बड़ा आसान है. इसके लिए ऐप ओपन कर सेटिंग में जाएं और यहां दिख रहे अकाउंट सेक्शन पर टैप करें. यहां आपको यूजरनेम का ऑप्शन दिख जाएगा. इसमें आप यूजरनेम रिजर्व कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इसमें एक जैसे दो यूजरनेम सेट नहीं हो सकते.

कैसे लें मनपसंद यूजरनेम?

व्हाट्सऐप पर कई यूजर्स को यूजरनेम सेट करते हुए दिक्कत आ रही है. कॉमन नेम वाले यूजर्स को खासकर इस समस्या से ज्यादा जूझना पड़ रहा है. दरअसल, व्हाट्सऐप ने सिक्योरिटी रीजन के चलते एक यूनिक नाम को एक ही यूजर के लिए सेट करने का ऑप्शन दिया है. इस कारण कई लोग अपनी पसंद का यूजरनेम सेट नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से जूझ रहे हैं तो कुछ ट्रिक्स आपके काम सकती हैं. आप अपने नाम में नंबर, डॉट, अंडरस्कोर आदि जोड़कर यूजरनेम सेट कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्रीफिक्स के तौर पर नाम के आगे प्रोफेशन या Official, Iam, OG, Real जैसे अक्षर जोड़कर भी अपना यूजरनेम बना सकते हैं. अगर यह तरीका काम नहीं आ रहा तो आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के यूजरनेम को भी WhatsApp के यूजरनेम के तौर पर सेट कर सकते हैं.

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