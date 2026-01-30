हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Instagram रील डाउनलोड करने का सही तरीका क्या है? जानिए पूरा प्रोसेस

Instagram रील डाउनलोड करने का सही तरीका क्या है? जानिए पूरा प्रोसेस

Instagram Reels: Instagram रील्स आज मनोरंजन, जानकारी और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Jan 2026 12:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Reels: Instagram रील्स आज मनोरंजन, जानकारी और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी हैं. कई बार हमें कोई रील इतनी पसंद आ जाती है कि हम उसे अपने फोन में सेव करना चाहते हैं ताकि बाद में ऑफलाइन भी देख सकें या दोस्तों के साथ शेयर कर सकें. लेकिन Instagram सीधे तौर पर रील डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता. ऐसे में सवाल उठता है कि रील डाउनलोड करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है. आइए पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझते हैं.

Instagram रील डाउनलोड करने की जरूरत क्यों पड़ती है?

अक्सर नेटवर्क न होने की स्थिति में रील देखना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा कुछ एजुकेशनल या मोटिवेशनल रील्स ऐसी होती हैं जिन्हें बार-बार देखने की जरूरत पड़ती है. कई यूजर्स कंटेंट क्रिएशन के लिए भी रील्स को रेफरेंस के तौर पर सेव करना चाहते हैं. यही वजह है कि रील डाउनलोड करने की डिमांड तेजी से बढ़ी है.

थर्ड-पार्टी वेबसाइट से Instagram रील कैसे डाउनलोड करें?

Instagram रील डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है. इसके लिए सबसे पहले Instagram ऐप खोलें और उस रील पर जाएं जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं. अब रील के ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें और Link कॉपी करें विकल्प चुन लें.

इसके बाद अपने मोबाइल ब्राउज़र में किसी भरोसेमंद रील डाउनलोड वेबसाइट को खोलें. वहां आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कॉपी किया गया लिंक पेस्ट करना होता है. लिंक पेस्ट करते ही डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा. डाउनलोड बटन पर टैप करते ही रील आपके फोन में सेव हो जाएगी.

ऐप्स के जरिए रील डाउनलोड करना कितना सुरक्षित है?

Play Store पर कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो Instagram रील डाउनलोड करने का दावा करते हैं. हालांकि, हर ऐप सुरक्षित नहीं होता. कई ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं, जिससे आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है. अगर आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो रिव्यू और रेटिंग जरूर चेक करें और केवल जरूरी परमिशन ही दें.

Instagram की पॉलिसी और जरूरी सावधानियां

रील डाउनलोड करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप किसी के कंटेंट का गलत इस्तेमाल न करें. बिना क्रेडिट दिए किसी और की रील को दोबारा पोस्ट करना Instagram की पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है. रील को केवल पर्सनल यूज या रेफरेंस के लिए ही डाउनलोड करें.

Published at : 30 Jan 2026 12:16 PM (IST)
