हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या होता है DDoS अटैक? जानिए कैसे चीन ने साइबर हमलों से उड़ाई ताइवान की नींद

क्या होता है DDoS अटैक? जानिए कैसे चीन ने साइबर हमलों से उड़ाई ताइवान की नींद

What is DDoS Attack: आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूक और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती बल्कि कीबोर्ड और सर्वर से भी देशों को हिलाया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Jan 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

What is DDoS Attack: आज की दुनिया में जंग सिर्फ बंदूक और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती बल्कि कीबोर्ड और सर्वर से भी देशों को हिलाया जा सकता है. साइबर वॉरफेयर इसी का उदाहरण है और इसमें सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है DDoS अटैक. हाल के वर्षों में चीन और ताइवान के बीच बढ़े तनाव के दौरान साइबर हमलों की खबरें सामने आईं जिनमें DDoS अटैक ने ताइवान की डिजिटल व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया. लेकिन आखिर DDoS अटैक होता क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?

DDoS अटैक क्या होता है?

DDoS का पूरा नाम है Distributed Denial of Service. आसान शब्दों में समझें तो यह ऐसा साइबर हमला होता है जिसमें किसी वेबसाइट, सर्वर या ऑनलाइन सिस्टम पर एक साथ इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती हैं कि वह सिस्टम काम करना बंद कर देता है.

मान लीजिए किसी दुकान में एक समय में 10 लोग आराम से खरीदारी कर सकते हैं. अब अगर अचानक हजारों लोग एक साथ अंदर घुसने की कोशिश करें तो दुकान का सिस्टम ठप हो जाएगा. DDoS अटैक ठीक इसी तरह काम करता है बस फर्क इतना है कि यहां “लोग” नहीं बल्कि कंप्यूटर और बॉट्स होते हैं.

Distributed क्यों कहा जाता है DDoS?

DDoS में हमला एक जगह से नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हजारों या लाखों संक्रमित डिवाइसेज़ से किया जाता है. इन्हें बॉटनेट कहा जाता है. हैकर्स पहले आम लोगों के कंप्यूटर, मोबाइल, CCTV कैमरे या IoT डिवाइसेज़ को मैलवेयर से संक्रमित करते हैं. बाद में इन्हीं डिवाइसेज़ को एक साथ कंट्रोल करके किसी एक टारगेट पर हमला किया जाता है. यही वजह है कि DDoS अटैक को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक एक देश या एक IP से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आ रहा होता है.

DDoS अटैक का मकसद क्या होता है?

DDoS अटैक का उद्देश्य डेटा चोरी करना नहीं, बल्कि सेवा को बाधित करना होता है. इसका इस्तेमाल कई कारणों से किया जाता है:

  • सरकारी वेबसाइट्स को डाउन करने के लिए
  • बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को बाधित करने के लिए
  • मीडिया या न्यूज पोर्टल्स की आवाज दबाने के लिए
  • किसी देश में डर और अव्यवस्था फैलाने के लिए

यानी यह हमला नुकसान से ज्यादा मानसिक दबाव और अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जाता है.

चीन-ताइवान तनाव और साइबर अटैक का एंगल

चीन और ताइवान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव कोई नई बात नहीं है. लेकिन बीते कुछ सालों में यह टकराव डिजिटल दुनिया में भी देखने को मिला है. जब भी ताइवान में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है या चीन विरोधी बयान सामने आते हैं, ताइवान की सरकारी वेबसाइट्स और महत्वपूर्ण संस्थानों पर अचानक साइबर हमलों की संख्या बढ़ जाती है. इन हमलों में DDoS अटैक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया तरीका माना जाता है क्योंकि इससे बिना गोली चलाए ही देश की डिजिटल रीढ़ को हिलाया जा सकता है.

ताइवान पर DDoS अटैक का असर

ताइवान पर हुए DDoS हमलों के दौरान कई अहम वेबसाइट्स अस्थायी रूप से बंद हो गईं. इनमें सरकारी पोर्टल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयरपोर्ट डिस्प्ले और कुछ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म शामिल थे. हालांकि ये हमले स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन कुछ घंटों तक सिस्टम ठप रहने से आम लोगों में भ्रम और घबराहट जरूर फैल गई. यही DDoS अटैक की सबसे बड़ी ताकत है यह सीधे नुकसान कम करता है लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ जाता है.

यह भी पढ़ें:

Google Search पर Elon Musk का तंज! बोले—अभी बहुत कुछ सुधरना बाकी है, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 09 Jan 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Cyber Attack DDOS Attack TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
EPFO Wage Limit में बड़ा बदलाव | Budget 2026 से पहले | Employees के लिए खुशखबरी | Paisa Live
Land For Job Case में Lalu Family पर Court ने कहा, पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी में शामिल
Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
ओटीटी
The Raja Saab OTT: 'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
यूटिलिटी
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget