क्या है 5.5G? जानिए 5G से कैसे है अलग और आपके फोन में कैसे होगा ऑन और कितनी बढ़ेगी स्पीड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में 5.5G, 5G का उन्नत संस्करण है।

यह 10 Gbps डाउनलोड गति, 1ms लेटेंसी देगा।

AI-संचालित 5.5G नेटवर्क दक्षता और कनेक्टिविटी बढ़ाएगा।

केवल नवीनतम प्रोसेसर वाले फोन 5.5G का समर्थन करेंगे।

What is 5.5G: भारत में टेलीकॉम सेक्टर एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है. देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियां एयरटेल और जियो चुनिंदा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 5.5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 5.5G क्या है यह मौजूदा 5G से कितना अलग है और क्या आपका स्मार्टफोन इसे सपोर्ट करेगा? आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या है 5.5G तकनीक?

5.5G जिसे 5G Advanced भी कहा जाता है मौजूदा 5G नेटवर्क का एडवांस एडिशन है. इसे 5G और भविष्य के 6G नेटवर्क के बीच की कड़ी माना जा रहा है. यह केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि नेटवर्क की कार्यक्षमता, स्थिरता और क्षमता को भी बेहतर बनाता है.

नई तकनीक में एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट एंटीना एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे नेटवर्क पहले से ज्यादा कुशल और भरोसेमंद बनता है.

5G के मुकाबले कितना तेज है 5.5G?

5.5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई स्पीड है. जहां नॉर्मल 5G नेटवर्क लगभग 1 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड देने में सक्षम है वहीं 5.5G में डाउनलोड स्पीड 10 Gbps तक और अपलोड स्पीड 1 Gbps तक पहुंच सकती है.

इसके अलावा, 5.5G में लेटेंसी लगभग 1 मिलीसेकंड तक कम हो सकती है. इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग और वीडियो कॉलिंग जैसे काम लगभग रियल-टाइम अनुभव के साथ किए जा सकेंगे.

क्या 5.5G में AI की भूमिका है?

जी हां 5.5G नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. AI की मदद से नेटवर्क यह तय कर सकेगा कि किसी यूजर को कब और कितनी स्पीड की जरूरत है. इससे नेटवर्क संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और यूजर्स को अधिक स्थिर कनेक्टिविटी मिलेगी.

इसके अलावा, यह तकनीक Passive IoT को भी सपोर्ट करती है जिससे कम ऊर्जा वाले या बिना बैटरी वाले सेंसर भी नेटवर्क से जुड़ सकेंगे. इससे स्मार्ट सिटी और स्मार्ट डिवाइस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा.

क्या आपका फोन 5.5G सपोर्ट करेगा?

हर 5G स्मार्टफोन 5.5G नेटवर्क का लाभ नहीं उठा पाएगा. इसके लिए फोन में लेटेस्ट और अधिक सक्षम प्रोसेसर होना जरूरी है. माना जा रहा है कि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और उससे ऊपर के चिपसेट या MediaTek Dimensity 9300, 9400 और नए हाई-एंड प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन 5.5G सपोर्ट कर सकते हैं.

पुराने 5G स्मार्टफोन, यहां तक कि कुछ पुराने फ्लैगशिप मॉडल भी इस नई तकनीक के साथ पूरी तरह संगत नहीं हो सकते.

फोन में 5.5G कैसे चालू करें?

यदि आपका स्मार्टफोन 5.5G सपोर्ट करता है तो आमतौर पर किसी अलग सेटिंग को ऑन करने की जरूरत नहीं होगी. स्मार्टफोन निर्माता सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं.

हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेटवर्क सेटिंग्स सही हों. इसके लिए फोन की Settings में जाएं फिर Mobile Network या SIM Settings खोलें और Preferred Network Type में 5G (Auto) विकल्प चुनें. इसके बाद जैसे ही आपके क्षेत्र में 5.5G सेवा उपलब्ध होगी आपका फोन अपने आप नए नेटवर्क से जुड़ सकेगा.

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