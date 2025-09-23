हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्लिपकार्ट ने कर दी मौज, वीवो की T-series के स्मार्टफोन पर दे रही बंपर डिस्काउंट, जल्दी उठाएं फायदा

फ्लिपकार्ट ने कर दी मौज, वीवो की T-series के स्मार्टफोन पर दे रही बंपर डिस्काउंट, जल्दी उठाएं फायदा

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान वीवो की टी-सीरीज के स्मार्टफोन पर भारी छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप अपने या किसी प्रियजन के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अपने या किसी को गिफ्ट देने के लिए वीवो का फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 के दौरान वीवो की T-series के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आज से सेल सभी ग्राहकों के लिए लाइव हो गई है और इस दौरान भारी बचत की जा सकती है. इस सेल में वीवो के Vivo T4 Lite, T4X, T4R, T4 5G, T4 Pro और T4 Ultra पर स्टैंडर्ड डिस्काउंट के साथ-साथ फेस्टिव सीजन डिस्काउंट का भी फायदा उठाया जा सकता है. 

Vivo T4 Lite और T4X 

Vivo T4 Lite कई वेरिएंट में आता है. इसके 4GB+128GB वेरिएंट को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं इसके 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 9,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 11,999 रुपये चुकाने होंगे. T4X की बात करें तो इसका 6GB+128GB वर्जन 12,249 रुपये, 8GB+128GB वर्जन 13,249 और 8GB+256GB वर्जन 15,249 रुपये में खरीदा जा सकता है. सेल में नए ग्लेशियल टील कलर वेरिएंट पर भी छूट मिल रही है.

Vivo T4R और T4 5G के दाम

Vivo T4R के 8GB+128GB मॉडल की कीमत 17,499 रुपये हो गई है. इसी तरह 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 19,499 रुपये,  12GB+256GB वेरिएंट के लिए 21,499 रुपये देने पड़ेंगे. अगर T4 5G की बात करें तो इसकी कीमत 18,999 रुपये से शुरू हो रही है. इसके 8GB+256GB वर्जन के लिए 20,999 रुपये और 12GB+256GB ऑप्शन के लिए 22,999 रुपये देने होंगे.

Vivo T4 Pro और T4 Ultra की कीमतें

सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन भी सेल के दौरान छूट के साथ उपलब्ध है. T4 Pro का 8GB+128GB मॉडल अभी 25,499 रुपये में मिल रहा है. इसी तरह 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 12GB+256GB वर्जन की कीमत 28,999 रुपये है. T4 Ultra पर भी ग्राहक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके बेस वेरिएंट (8GB+256GB) के लिए 33,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये और टॉप वेरिएंट (12GB+512GB) के लिए 37,999 रुपये देने होंगे.

ये भी पढ़ें-

सिर्फ फायदे ही नहीं, नुकसान भी कर रही है AI, इस बात का बढ़ा खतरा, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

Published at : 23 Sep 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
FlipKart TECH NEWS VIVO Vivo T-series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
मध्य प्रदेश
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget