अगर आप अपने या किसी को गिफ्ट देने के लिए वीवो का फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2025 के दौरान वीवो की T-series के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आज से सेल सभी ग्राहकों के लिए लाइव हो गई है और इस दौरान भारी बचत की जा सकती है. इस सेल में वीवो के Vivo T4 Lite, T4X, T4R, T4 5G, T4 Pro और T4 Ultra पर स्टैंडर्ड डिस्काउंट के साथ-साथ फेस्टिव सीजन डिस्काउंट का भी फायदा उठाया जा सकता है.

Vivo T4 Lite और T4X

Vivo T4 Lite कई वेरिएंट में आता है. इसके 4GB+128GB वेरिएंट को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं इसके 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 9,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 11,999 रुपये चुकाने होंगे. T4X की बात करें तो इसका 6GB+128GB वर्जन 12,249 रुपये, 8GB+128GB वर्जन 13,249 और 8GB+256GB वर्जन 15,249 रुपये में खरीदा जा सकता है. सेल में नए ग्लेशियल टील कलर वेरिएंट पर भी छूट मिल रही है.

Vivo T4R और T4 5G के दाम

Vivo T4R के 8GB+128GB मॉडल की कीमत 17,499 रुपये हो गई है. इसी तरह 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 19,499 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 21,499 रुपये देने पड़ेंगे. अगर T4 5G की बात करें तो इसकी कीमत 18,999 रुपये से शुरू हो रही है. इसके 8GB+256GB वर्जन के लिए 20,999 रुपये और 12GB+256GB ऑप्शन के लिए 22,999 रुपये देने होंगे.

Vivo T4 Pro और T4 Ultra की कीमतें

सीरीज के प्रीमियम स्मार्टफोन भी सेल के दौरान छूट के साथ उपलब्ध है. T4 Pro का 8GB+128GB मॉडल अभी 25,499 रुपये में मिल रहा है. इसी तरह 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 12GB+256GB वर्जन की कीमत 28,999 रुपये है. T4 Ultra पर भी ग्राहक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं. इसके बेस वेरिएंट (8GB+256GB) के लिए 33,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 35,999 रुपये और टॉप वेरिएंट (12GB+512GB) के लिए 37,999 रुपये देने होंगे.

