हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! भारत सरकार ने जारी किया हाई-रिस्क अलर्ट, एक गलती पड़ सकती है भारी

इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! भारत सरकार ने जारी किया हाई-रिस्क अलर्ट, एक गलती पड़ सकती है भारी

Zoom Users Alert: अगर आप ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन क्लास या दोस्तों से बातचीत के लिए Zoom का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Zoom Users Alert: अगर आप ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन क्लास या दोस्तों से बातचीत के लिए Zoom का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत सरकार ने Zoom यूजर्स के लिए एक हाई-रिस्क सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. बढ़ते साइबर हमलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स अब हैकर्स के नए टारगेट बनते जा रहे हैं जिससे पर्सनल डेटा और गोपनीय बातचीत खतरे में पड़ सकती है.

CERT-In ने क्यों जारी की चेतावनी?

इस चेतावनी को भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ने जारी किया है. एजेंसी के मुताबिक, Zoom में एक गंभीर तकनीकी खामी पाई गई है जिसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी दूर बैठे-बैठे किसी यूजर के डिवाइस पर खतरनाक कमांड भेज सकते हैं. अगर सिस्टम प्रभावित हो जाता है तो हैकर डिवाइस पर उसी तरह कंट्रोल पा सकता है जैसे उसका असली मालिक.

कितनी खतरनाक है यह Zoom सिक्योरिटी खामी?

Zoom ने खुद इस कमी को Critical कैटेगरी में रखा है. इसे CVSS स्कोर 9.9/10 दिया गया है जो इसे बेहद गंभीर बनाता है. इस कमजोरी को तकनीकी तौर पर CVE-2026-22844 नाम दिया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी मीटिंग पार्टिसिपेंट नेटवर्क के जरिए सर्वर पर नुकसानदायक कमांड चला सकता है जिससे पूरी मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है.

Zoom के किस सिस्टम में है दिक्कत?

यह समस्या Zoom के Node Multimedia Router (MMR) से जुड़ी है जो बड़ी और हाइब्रिड मीटिंग्स में ऑडियो-वीडियो को मैनेज करता है. CERT-In के मुताबिक, Zoom Node Meetings, Hybrid और Zoom Node Meeting Connector के पुराने वर्जन (5.2.1716.0 से पहले) इस खतरे की चपेट में हैं. समाधान के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को तुरंत लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी गई है.

Zoom आपका पर्सनल डेटा कैसे इस्तेमाल करता है?

Zoom आपके डेटा का इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्विस को बेहतर बनाने के लिए करता है. इसमें आपकी सेटिंग्स याद रखना, अकाउंट मैनेजमेंट, मीटिंग रिमाइंडर और नए फीचर्स की जानकारी देना शामिल है. कुछ मामलों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी डेटा का इस्तेमाल कर सकती है हालांकि इसके लिए उसकी प्राइवेसी पॉलिसी लागू होती है.

Zoom पर सुरक्षित रहने के आसान तरीके

Zoom इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां आपको बड़े खतरे से बचा सकती हैं. हमेशा ऐप का नया वर्जन इस्तेमाल करें ताकि सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहें. मीटिंग्स के लिए मजबूत पासवर्ड रखें और लिंक को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें. वेटिंग रूम फीचर ऑन रखें ताकि सिर्फ सही लोग ही मीटिंग में शामिल हों. स्क्रीन शेयरिंग को सीमित करें और अनजान यूजर्स द्वारा भेजे गए लिंक या फाइल्स पर क्लिक करने से बचें.

यह भी पढ़ें:

पुराने सिम कार्ड से बनाया 26 लाख का सोना! चीन के इस शख्स ने कर दिया कमाल, जानिए इस तकनीक से आप भी बन सकते हैं करोड़पति?

Published at : 03 Feb 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
CERT-In TECH NEWS HINDI Zoom Users
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार- 'भारत से निकल जाइए, अगर...'
व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार- 'भारत से निकल जाइए, अगर...'
बिहार
Bihar Budget Live: नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
STT Explained: Budget 2026 में Securities Transaction Tax का असर | Paisa Live
Semiconductor Mission 2.0: India का AI और Electronics Future Blueprint | Paisa Live
Defence Budget 2026: सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार- 'भारत से निकल जाइए, अगर...'
व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को लगाई फटकार- 'भारत से निकल जाइए, अगर...'
बिहार
Bihar Budget Live: नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
यूटिलिटी
यूपी में 68 हजार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने जा रही सरकार,कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
यूपी में 68 हजार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने जा रही सरकार,कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
हेल्थ
High Protein Vegetarian Diet: सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
शिक्षा
CBSE Admit Card 2026 जारी, 10वीं 12वीं के छात्र यहां से करें डाउनलोड
CBSE Admit Card 2026 जारी, 10वीं 12वीं के छात्र यहां से करें डाउनलोड
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget