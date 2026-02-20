सही चलते-चलते खराब हो जाएगा लैपटॉप, ये गलतियां कर दीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









स्मार्टफोन की तरह अब लैपटॉप भी लोगों के लिए जरूरी होते जा रहे हैं. चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई आर्टिस्ट, हर किसी को आजकल अपने काम के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ती है. लैपटॉप में काम के अलावा काफी पर्सनल डेटा भी स्टोर रहता है. अगर जरा-सी भी गड़बड़ हो जाए तो लैपटॉप के खराब होने का डर रहता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप को सही रखने के लिए आपको किन गलतियों से बचना चाहिए.

फिजिकल डैमेज

लैपटॉप को कैरी करना आसान है और इसकी यह खूबी एक बड़ा नुकसान भी है. दरअसल, लैपटॉप को इधर-उधर ले जाते समय हाथ से फिसलकर गिरने का डर रहता है. इसके अलावा कई लोग स्क्रीन को पकड़कर लैपटॉप को उठाते हैं, जिससे दबाव पड़ने के कारण स्क्रीन टूट सकती है. इसलिए लैपटॉप को हैंडल करते समय लापरवाही न करें.

लैपटॉप के पास चाय-कॉफी पीना

चाहे ऑफिस हो या घर, काम करते-करते चाय या कॉफी पीने का मन कर ही जाता है. ऐसे में कई लोग समय बचाने के लिए चाय-कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स आदि को लैपटॉप के पास ही लेकर बैठ जाते हैं. काम में ध्यान होने के कारण कई बार हाथ लग जाने से चाय-कॉफी लैपटॉप पर गिर सकती है और कीबोर्ड में जाकर इंटरनल पार्ट्स को खराब सकती है. इसलिए इस गलती से बचना चाहिए.

लैपटॉप को अपडेट न करना

लैपटॉप को अपडेट करना बहुत जरूरी है. इससे न सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं बल्कि नए फीचर भी आते रहते हैं. साथ ही अपडेट के कारण लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी स्मूद होती है. अगर लैपटॉप को अपडेट न किया जाए तो साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

हार्ड ड्राइव को ओवरलोड करना

अगर हार्ड ड्राइव फुल हो गई है तो लैपटॉप स्लो होना शुरू हो जाएगा और कई मौकों पर यह क्रैश भी होने लगेगा. इसलिए हार्ड ड्राइव को ओवरलोड करने से बचें और अपने डेटा को दूसरी स्टोरेज में ट्रांसफर करते रहें.

एक्स्ट्रीम टेंपरेचर में काम लेना

लैपटॉप को नॉर्मल टेंपरेचर में काम करने के हिसाब से तैयार किया जाता है. अगर आप इसे ज्यादा तापमान वाली जगह पर यूज करेंगे तो ओवरहीटिंग से इसकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. दूसरी तरफ अधिक ठंडी जगहों पर यूज से स्क्रीन और हार्डवेयर में प्रॉब्लम आने लगती है.

