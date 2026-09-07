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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPAK दिग्गज ने बताया पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का कारण, कहा- भारत से जीत जिम्मेदार

PAK दिग्गज ने बताया पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का कारण, कहा- भारत से जीत जिम्मेदार

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही यूसुफ ने पीसीबी के फैसलों का समर्थन भी किया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट इस समय अपने सबसे खराब दौर में है. तीनों फॉर्मेट में टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है. मौजूदा WTC प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे निचले स्थान पर है. टेस्ट में पाकिस्तान की टीम आईसीसी रैंकिंग में आठवें नंबर पर है. टी20 इंटरनेशनल में छठे और वनडे क्रिकेट में पांचवें नंबर पर है. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम की हालत सबसे खराब है. हर कोई पाकिस्तान टीम की आलोचना कर रहा है. इस बीच पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली जीत इसकी जिम्मेदार है. 

2021 टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. यह किसी भी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली जीत थी. इस मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, दोनों ने अर्धशतक जड़े थे. पाकिस्तान ने इस जीत का बहुत जश्न मनाया था, और यहीं से बाबर आजम को पाकिस्तानी किंग कहने लगे थे. 

क्या बोले पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ?

समा टीवी पर पूर्व कप्तान और दिग्गज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे मोहम्मद यूसुफ ने कहा, "2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया. इस जीत से खिलाड़ियों को लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है. जब आप अच्छा करें तो विनम्र रहना चाहिए. आप कॉलर उठाकर बिहेव करेंगे और बदतमीजी करेंगे, तो फिर समस्याएं आएंगी. पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं."

उन्होंने आगे कहा, "टीम में मौजूद हर खिलाड़ी कप्तान बनना चाहता है. इसका नतीजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है. पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान ने जितना भी क्रिकेट खेला है, वो सब बहुत खराब रहा है. चाहे टी20 वर्ल्ड कप देखिए, वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी. पीसीबी ने बहुत सारे प्रयास किए. कई कोच आए और गए, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने खड़े होकर जिम्मेदारी नहीं ली. आखिरकार पीसीबी को कड़े फैसले लेने पड़े. मैं पीसीबी के काम का समर्थन करता हूं."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Mohammad Yousuf WTC Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM
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