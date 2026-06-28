दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हैं भारत में टेलीकॉम यूजर्स, चौंका देंगे आंकड़े

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मई में टेलीकॉम ग्राहक बढ़कर 134.31 करोड़ हो गए।

वायरलेस ग्राहकों की संख्या 129.44 करोड़ तक पहुंची।

जियो 52.96 करोड़ ग्राहकों संग सबसे बड़ा ऑपरेटर बना।

मई में एयरटेल ने सर्वाधिक 29.80 लाख ग्राहक जोड़े।

Telecom Users In India: भारत में टेलीकॉम यूजर्स की संख्या में मई में भी इजाफा देखने को मिला है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के ताजा डेटा के मुताबिक, देश में टेलीकॉम सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 134.31 करोड़ हो गई है. यानी दुनिया के सैकड़ों देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है, जितने भारत में टेलीकॉम यूजर्स हैं. अप्रैल में सब्सक्राइबर्स की संख्या 133.75 करोड़ थी, जो मई में 0.42 प्रतिशत बढ़कर 134 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है. इस मामले में केवल चीन ही भारत से आगे है.

वायरलेस कनेक्शन की संख्या में तेज बढ़ोतरी

देश के टेलीकॉम सब्सक्राइबर की संख्या में वायरलेस कनेक्शन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. यह दिखाता है कि देश में मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ-साथ IoT और वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेस की डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है. अप्रैल में वायरलेस यूजर्स की संख्या 128.89 करोड़ थी, जो मई में बढ़कर 129.44 करोड़ हो गई है. इनमें से 114.58 करोड़ कंज्यूमर मोबाइल सिम कार्ड यूजर हैं, जबकि 13.11 मशीन-टू-मशीन (M2M) सिम हैं. जहां नॉर्मल सिम को डेटा और कॉल दोनों के लिए यूज किया जाता है, वहीं M2M सिम डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं. स्मार्ट मीटर, वेंडिंग मशीन, फ्लीट ट्रैकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम में इनका यूज किया जाता है. इनके अलावा देश में 1.17 करोड़ सब्सक्राइबर फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेस को यूज कर रहे हैं.

जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी

सबसे बड़े सब्सक्राइबर्स बेस के साथ जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है. जियो के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 52.96 करोड़ है. 37.60 करोड़ यूजर्स के साथ एयरटेल दूसरे, 12.90 करोड़ के साथ वोडाफोन आइडिया तीसरे और 2.70 करोड़ यूजर्स के साथ देश की एकमात्र सरकारी कंपनी BSNL चौथे नंबर पर है.

मई में एयरटेल ने जोड़े सबसे ज्यादा नए यूजर्स

भले ही जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन मई में नए यूजर्स जोड़ने के मामले में एयरटेल ने बाजी मार ली है. मई में एयरटेल ने मोबाइल और फिक्स्ड लाइन सर्विसेस को मिलाकर कुल 29.80 लाख यूजर्स अपने साथ जोड़े. इनमें से 29.26 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर हैं. वहीं जियो की बात करें तो कंपनी ने 22.55 लाख नए यूजर्स अपने खाते में जोड़े हैं. इनमें से 21.54 लाख मोबाइल यूजर्स, जबकि 1.01 लाख फिक्स्ड लाइन यूजर्स हैं. दोनों कंपनियों ने कुल मिलाकर अपने सब्सक्राइबर बेस में 52.36 लाख यूजर्स का इजाफा किया है.

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