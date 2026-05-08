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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर में बिजली के लिए कितने सोलर पैनल की पड़ेगी जरूरत? इस तरीके से सब पता चल जाएगा

घर में बिजली के लिए कितने सोलर पैनल की पड़ेगी जरूरत? इस तरीके से सब पता चल जाएगा

Solar Panel Requirement: सोलर पावर सिस्टम लगवाने से पहले यह जरूर देख लें कि रोजाना बिजली की खपत कितनी है और आने वाले सालों में इसमें कितना इजाफा हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 May 2026 04:35 PM (IST)
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  • घर की बिजली खपत के अनुसार सोलर पैनल की क्षमता चुनें।
  • बिजली बिल से मंथली खपत निकालें, धूप के घंटे हिसाब में लें।
  • दैनिक खपत को धूप के घंटों से भाग देकर kW साइज पता करें।
  • छत की दिशा, छांव, मौसम से जनरेशन पर असर होता है।

Solar Panel Requirement: अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो यह जानकारी होना जरूरी है कि कितने पैनल से आपके घर की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी. अगर आप जरूरत से कम पैनल लगवा लेंगे तो एसी समेत घर के दूसरे अप्लायंसेस चलाने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कितने पैनल लगाने से आपका काम चल जाएगा. आज हम आपको एकदम आसान तरीके से यह समझाने जा रहे हैं कि आपके घर में बिजली की खपत के हिसाब से आपको कितने सोलर पैनल लगवाने चाहिए. 

क्यों जरूरी है सही सोलर पैनल कैपेसिटी चुनना?

भारत जैसे देश में जहां बिजली की जरूरत और इसका खर्च दोनों बढ़ रहा है, वहां सोलर पैनल कैपेसिटी को चुनना जरूरी हो जाता है. इसके अलावा देश में हर 3-4 महीनों में मौसम बदल जाता है, जिससे पावर जनरेशन पर असर पड़ता है. इसलिए सोलर पैनल लगवाते समय बचत के साथ-साथ परफॉर्मेंस और सोलर सिस्टम की लाइफ के बारे में सोचना भी जरूरी हो जाता है.

कैसे कैलकुलेट करें रिक्वायरमेंट?

सबसे पहले कैलकुलेट करें बिजली की खपत- आप अपने बिजली बिल से यह पता कर सकते हैं कि आप हर महीने कितने kilowatt-hours (kWh) बिजली यूज कर रहे हैं. इसके लिए बिजली बिल पर लिखी कुल खपत को 30 (महीने के दिन) से विभाजित कर लें. इससे आपको डेली बिजली खपत की जानकारी मिल जाएगी. मान लें आपके बिल पर कुल बिजली खपत 300 kWh है तो इसका मतलब हुआ कि आप रोजाना औसत 10 kWh बिजली यूज कर रहे हैं.

धूप का भी रखना पड़ेगा हिसाब- बिजली की खपत के बाद आपको यह हिसाब लगाना होगा कि आपके इलाके में दिन में कड़क धूप कितने घंटों तक रहती है. इससे पावर जनरेशन का हिसाब लगाने में मदद मिलेगी.

अब लगाएं साइज का हिसाब- अगर आप डेली की बिजली खपत को धूप के घंटों से विभाजित करेंगे तो अनुमानित kW साइज मिल जाएगा. मान लें आपकी डेली बिजली की खपत 10 kWh है और रोजाना 5 घंटे तेज धूप रहती है तो 2 kW साइज की जरूरत पड़ेगी. इस तरह अगर आप 500 W वाले पैनल खरीदते हैं तो आपको 2 kW के लिए कुल 4 पैनल की जरूरत पड़ेगी. 

इन बातों का भी रखें ध्यान

सोलर पैनल से कितनी बिजली जनरेट होगी, यह इस पर भी निर्भर करता है कि छत पर किस दिशा में पैनल लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा आसपास की बिल्डिंग, पेड़ की छांव, मौसम में बदलाव आदि से भी पावर जनरेशन पर असर पड़ सकता है. साथ ही सोलर पैनल सिस्टम का साइज डिसाइड करते समय यह भी ध्यान रखें कि आगे चलकर आपको घर में और अप्लायंसेस भी यूज करने पड़ सकते हैं.

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Published at : 08 May 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Solar Panel Solar Energy TECH NEWS
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