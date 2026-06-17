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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Energy System बन सकता है बड़ा खतरा, जानिए बड़े रिस्क

Solar Energy System बन सकता है बड़ा खतरा, जानिए बड़े रिस्क

Solar Energy System Risks: सोलर एनर्जी सिस्टम के कई फायदे हैं. यह बिजली के बिल की बचत कर सकता है, लेकिन साथ ही इसके कई रिस्क भी है. लापरवाही करने पर ये बड़े नुकसान का भी कारण बन सकता है.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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  • सही उपकरण, स्थल निरीक्षण सुरक्षा हेतु अति आवश्यक।

Solar Energy System Risks: बिजली बिल की बचत और पावर कट आदि की टेंशन से मुक्ति के लिए लोग तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं. जब कोई ट्रेन्ड प्रोफेशनल सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल और मैंटेन करता है तो यह बहुत हद तक सुरक्षित हो जाता है, लेकिन कई बार टेक्नीकल या दूसरे कारणों से यह सिस्टम काफी रिस्की भी बन जाता है. आज हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम के रिस्क क्या हैं और कैसे इन खतरों को कम किया जा सकता है.

क्या हैं Solar Energy System के रिस्क?

करंट लगने का खतरा- सारे सोलर पैनल DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इसका मतलब है कि पावर ग्रिड से सप्लाई बंद होने के बाद भी DC केबल, कनेक्टर्स और पैनल लाइव रहते हैं. ऐसे में तार खुला रहने या डैमेज होने और कनेक्टर लूज होने पर DC सर्किट के संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है.

DC Arc Fault- जब डैमेज्ड या लूज इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बीच इलेक्ट्रिसिटी जंप होती है तो इसे DC Arc Fault कहा जाता है. कनेक्टर और इलेक्ट्रिक कनेक्शन लूज होने की स्थिति में यह दिक्कत ज्यादा आती है. इस कारण हीट जनरेट होती है, जो इंसुलेशन को मेल्ट करने के साथ-साथ आसपास मौजूदा मैटेरियल को जला सकती है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है.

लाइटनिंग- सोलर पैनल बिल्डिंग के सबसे ऊपर लगते हैं. अगर इनमें प्रॉपर अर्थिंग और सर्ज प्रोटेक्शन यूज न की जाए तो ये सिस्टम से कनेक्टेड इन्वर्टर, केबल और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

मौसम से जुड़े रिस्क- सोलर पैनल को बारिश, उमस और गर्मी जैसे कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ता है. इसलिए सिस्टम को हर प्रकार के मौसम से बचाने के लिए तैयार करना जरूरी है. अगर कनेक्टर को पूरी तरह सील न किया जाए तो इसमें नमी जा सकती है, जो करंट या शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाएगी. इसी तरह उमस और बारिश के कारण माउंटिंग स्ट्रक्चर और केबल ज्वॉइंट में जंग लगने का खतरा रहता है. 

कैसे कम किया जा सकता है जोखिम?

  • जोखिम कम करने का पहला और आसान तरीका यह है कि हमेशा प्रोफेशनल सोलर टेक्निशियन से सिस्टम को इंस्टॉल और मैंटेन करवाएं.
  • सही टूल और इक्विपमेंट का यूज रिस्क कम कर सकता है.
  • सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले साइट को इंस्पेक्शन जरूरी है. इसमें छत की मजबूती, जरूरी स्पेस आदि चीजों का पता लगाया जा सकता है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jun 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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