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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFestive Sales के इंतजार का फल नहीं होगा मीठा! इस बार स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद नहीं

Festive Sales के इंतजार का फल नहीं होगा मीठा! इस बार स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद नहीं

Smartphone Prices: मोबाइल की लगातार बढ़ती कीमतों से जल्दी राहत मिलने का अनुमान नहीं है. नथिंग के सीईओ कार्ल पेई भी कह चुके हैं इस बार फेस्टिव सीजन में फोन पर डिस्काउंट की उम्मीद करना बेकार है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 01:48 PM (IST)
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  • स्मार्टफोन लगातार महंगे हो रहे, त्योहारी छूट संभव नहीं।
  • कार्ल पेई: मेमोरी अब फोन का सबसे महंगा हिस्सा।
  • एआई डेटा सेंटर से चिप कमी, फोन की कीमतें बढ़ीं।

Smartphone Prices: बहुत-से लोग नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं. इस सीजन में फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियां फोन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर करती हैं, जिससे कीमत काफी कम हो जाती है. हालांकि, इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. बीते कुछ महीनों से मोबाइल फोन लगातार महंगे हो रहे हैं और इनकी कीमत में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है. Nothing के सीईओ कार्ल पेई भी एक ताजा पोस्ट में ऐसे संकेत दे रहे हैं. उनके अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोबाइल खरीदना मुश्किल होने वाला है.

मेमोरी की बढ़ी लागत ने बढ़ाईं मुश्किलें- पेई

महंगे होते स्मार्टफोन्स को लेकर पैई ने कहा यह सिर्फ शुरुआत है. मेमोरी अब फोन का सबसे महंगा कंपोनेंट बन गया है. इसकी कीमत प्रोसेसर और डिस्प्ले से भी ज्यादा हो गई है. फोन के टोटल हार्डवेयर में से 50 प्रतिशत कॉस्ट सिर्फ मेमोरी की पड़ रही है. अभी तक प्रोसेसर और डिस्प्ले ही सबसे महंगे पार्ट्स माने जाते थे, लेकिन अब मेमोरी चिप्स की लागत इन्हें पीछे छोड़ चुकी है.

डिस्काउंट की उम्मीद न करें- पेई

पेई ने अपनी पोस्ट में लिखा कि फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट की उम्मीद कर रहे कंज्यूमर को निराशा हाथ लगेगी. फोन के दाम बढ़ रहे हैं और अगले साल तक बढ़ते रहेंगे. भारत की बात करें तो 30,000 रुपये से महंगी कीमत के फोन की कीमतें 7,000 रुपये तक बढ़ गई हैं. ऐसे में कंपनियों को मुश्किल च्वॉइस का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें या तो कीमत बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा. ऐसा न करने पर फोन के फीचर में कटौती करनी पड़ेगी.

हर महीने महंगे हो रहे हैं मोबाइल

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले साल फोन के दाम स्थिर रहे थे और आमतौर पर पहली तिमाही में लॉन्च हुए फोन की कीमतें सितंबर तक करीब 5 प्रतिशत तक कम हो जाती थीं. इस साल यह ट्रेंड ही बदल गया है. 2026 में 79 मॉडल महंगे हुए हैं, जबकि केवल 18 की कीमतें कम हुई हैं. इसके अलावा इस साल जनवरी से लेकर मई तक हर महीने फोन के दाम बढ़े हैं और 5 महीनों में ही कीमतों में 7.9 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है. 

क्यों महंगे हो रहे हैं फोन?

एआई डेटा सेंटर के लिए बड़ी मात्रा में चिप की जरूरत पड़ती है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए चिप निर्माता कंपनियों ने कंज्यूमर मार्केट यानी लैपटॉप और स्मार्टफोन आदि में यूज होने वाली चिप्स का प्रोडक्शन कम कर दिया. अब उनका पूरा फोकस एआई डेटा सेंटर के लिए चिप बनाने पर है. इस कारण स्मार्टफोन आदि डिवाइसेस के लिए चिप की कमी हो गई और इनकी कीमतें आसमान छूने लगीं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jun 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Smartphone Prices Carl Pei TECH NEWS
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