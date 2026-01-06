हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुराना फोन बेच रहे हैं? ये 5 गलती कर दी तो डेटा भी जाएगा और पछताना भी पड़ेगा

पुराना फोन बेच रहे हैं? ये 5 गलती कर दी तो डेटा भी जाएगा और पछताना भी पड़ेगा

Old Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी निजी जिंदगी और पैसों से जुड़ी जानकारी का पूरा खजाना बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Old Smartphone: आज के दौर में स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी निजी जिंदगी और पैसों से जुड़ी जानकारी का पूरा खजाना बन चुका है. चैटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल से लेकर UPI पेमेंट और बैंकिंग ऐप्स तक सब कुछ फोन में ही होता है. ऐसे में जब कोई यूज़र अपना पुराना फोन बेचने का फैसला करता है तो थोड़ी सी लापरवाही भी आगे चलकर भारी नुकसान की वजह बन सकती है. अक्सर लोग सिर्फ सिम और मेमोरी कार्ड निकालकर निश्चिंत हो जाते हैं जबकि असली खतरा डिजिटल डेटा से जुड़ा होता है.

डेटा बैकअप लेना क्यों है सबसे पहला कदम

फोन बेचने से पहले सबसे जरूरी काम होता है पूरे डेटा का बैकअप लेना. आजकल फोन में सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं, बल्कि जरूरी कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और ऐप से जुड़ी जानकारी भी सेव रहती है. अगर बिना बैकअप लिए फोन फैक्ट्री रिसेट कर दिया गया तो यह सारा डेटा हमेशा के लिए खो सकता है. गूगल ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज या कंप्यूटर में बैकअप रखने से नया फोन लेने पर सारी जानकारी आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है.

लॉग-इन अकाउंट्स छोड़ना पड़ सकता है भारी

ज्यादातर स्मार्टफोन में गूगल अकाउंट, सोशल मीडिया, शॉपिंग ऐप्स और बैंकिंग ऐप्स पहले से लॉग-इन रहते हैं. अगर फोन बेचने से पहले इन अकाउंट्स से लॉगआउट नहीं किया गया तो नया यूज़र आपकी निजी जानकारी तक पहुंच सकता है. खासकर गूगल अकाउंट या Apple ID से लॉगआउट न करने पर बाद में अकाउंट रिकवरी और नए फोन में लॉग-इन करने में भी दिक्कत आ सकती है. अकाउंट्स से सही तरीके से साइन आउट करना आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

बायोमेट्रिक डेटा हटाना न भूलें

कई लोग स्क्रीन लॉक तो हटा देते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक डिलीट करना भूल जाते हैं. यह एक गंभीर सुरक्षा चूक हो सकती है. फोन की सेटिंग्स में जाकर सभी बायोमेट्रिक डाटा, पासवर्ड और पैटर्न को पूरी तरह से हटाना जरूरी है ताकि आपकी पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी फोन में सेव न रहे.

फैक्ट्री रिसेट और फोन की कंडीशन भी मायने रखती है

जब बैकअप और लॉगआउट का काम पूरा हो जाए, तब फोन को फैक्ट्री रिसेट करना सबसे अहम कदम होता है. इससे फोन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है और उसमें आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं बचता. इसके साथ ही फोन की सफाई भी जरूरी है. स्क्रीन, बॉडी और चार्जिंग पोर्ट साफ होने पर फोन की कीमत बेहतर मिल सकती है और खरीदार पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है.

थोड़ी समझदारी, बड़ी परेशानी से बचाव

पुराना फोन बेचते समय अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो डेटा चोरी, अकाउंट हैक और पैसों के नुकसान से आसानी से बचा जा सकता है. याद रखें, स्मार्टफोन बदलना आसान है लेकिन एक छोटी सी लापरवाही लंबे समय तक पछतावे की वजह बन सकती है.

Published at : 06 Jan 2026 09:33 AM (IST)
